겨울 간식 제공하며 한랭 질환 예방 캠페인 병행

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 겨울철 한파 속에서도 건설현장에서 일하는 근로자들을 위해 ‘찾아가는 겨울간식차’ 프로그램을 운영하며 현장에 따뜻한 온기를 전하고 있다.

이번 프로그램은 12월 16일부터 1월 30일까지 ㈜한화 건설부문 전국 주요 건설현장을 순차적으로 방문하며 진행된다. 간식차에서는 겨울철 대표 간식인 호빵과 어묵이 제공되며, 간식차 외관에는 근로자를 응원하는 문구와 겨울철 안전사고 예방을 위한 메시지가 함께 담겼다.

지난 22일에는 대전하수처리장 현대화 공사현장에 간식차가 방문했다. 행사에는 김우석 ㈜한화 건설부문 대표이사와 현장소장, 협력사 직원, 일용직 근로자 등 약 400여 명이 참여해 간식을 나누며 휴식 시간을 가졌다.

㈜한화 건설부문은 이번 간식차 운영 외에도 겨울철 재해 예방을 위한 다양한 안전활동을 병행하고 있다. 근로자 휴게시설 보강, 한랭질환 예방을 위한 ‘한파안전 5대 기본수칙’ 배포, 안전보건 체크리스트 제공 등 실질적인 지원이 이뤄지고 있다. 이와 함께 동절기 시즌 캠페인을 통해 감성 안전활동도 강화하고 있다.

행사에 참여한 협력사 강석규 한국콘크리트산업㈜ 차장은 “현장에서 따뜻한 간식을 나누며 추위를 잠시나마 잊을 수 있었다”며 “간식차가 현장 분위기를 더욱 밝게 만들어 줬다”고 말했다. 김상호 대전하수처리장 현대화 공사현장 사업단장도 “동절기에는 근로자의 컨디션 관리가 중요하다”며 “자발적인 참여와 공감을 통해 현장 안전문화를 확산하겠다”고 밝혔다.