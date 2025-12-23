벤츠 고객 전용 라운지 운영 차량 전시, 액세서리 & 컬렉션 숍 등 마련

[헤럴드경제=정경수 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 겨울 레저 시즌을 맞아 강원도 평창 모나 용평 스키리조트에서 브랜드 체험형 팝업 행사를 운영한다.

벤츠 코리아는 겨울을 대표하는 스키리조트를 배경으로 고객 전용 프리미엄 공간과 다양한 현장 체험 콘텐츠를 마련해, 브랜드 감성과 라이프스타일을 동시에 경험할 수 있는 팝업 행사 ‘윈터 스릴’를 선보인다고 23일 밝혔다.

이번 팝업의 핵심 공간인 ‘벤츠 윈터 라운지’는 모나 용평 드래곤밸리 호텔 앞에 조성됐으며, 내년 2월 22일까지 운영된다. 라운지는 메르세데스-벤츠 차량 키 또는 ‘메르세데스 미’ 애플리케이션 인증을 통해 입장 가능한 고객 전용 공간으로, 최대 100명까지 동시 수용이 가능하다.

라운지 내부에는 GLC, GLE, GLS 등 메르세데스-벤츠 주요 SUV(스포츠유틸리티차량) 모델과 메르세데스-AMG CLE 카브리올레가 전시돼 겨울 레저 라이프스타일과 어울리는 차량을 가까이에서 살펴볼 수 있다. 이와 함께 메르세데스-벤츠 액세서리 & 컬렉션 숍, 온라인 컨설팅 존을 비롯해 식음료 서비스, 안마 의자, 보드게임, 도서 등 다양한 편의 및 체험 요소가 마련됐다.

연말연시 시즌을 맞춘 특별 프로그램도 운영된다. 이달 24~25일과 31일~내년 1월 1일에는 ‘홀리데이 칵테일 나이트’가 열리며, 매주 토요일에는 영화 ‘F1 더 무비’를 상영해 라운지 방문객들에게 색다른 즐길 거리를 제공한다.

리조트 야외 공간에서는 일반 방문객도 참여할 수 있는 프로그램이 진행된다. 스키광장에서는 GLE 쿠페와 G-클래스 차량 전시를 비롯해 스키장을 배경으로 한 콘셉트 사진 촬영, SNS 이벤트 등이 포함된 ‘메르세데스-벤츠 윈터 스릴 베이스 캠프’가 내년 1월 18일까지 운영된다.

또한 발왕산 정상에는 메르세데스-AMG GT 55 4MATIC+가 전시된다. 설경 속 강렬한 레드 컬러의 차량은 AMG 특유의 퍼포먼스 감성과 ‘윈터 스릴’ 콘셉트를 시각적으로 표현하며 리조트 방문객들의 이목을 끌고 있다.

벤츠 코리아 관계자는 “이번 팝업 행사를 통해 겨울 레저 환경 속에서 브랜드의 프리미엄 가치와 감성을 보다 입체적으로 전달한다는 계획”이라고 말했다.