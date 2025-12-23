아동 참여 확대·아동영향평가 제도화 등 우수사례 인정 아동친화도시 최고 수준 인증 획득…아동 권리 중심 행정의 선도 모델 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 유니세프 아동친화도시 상위단계 재인증을 자치구 가운데 최초로 획득, 아동 권리 증진을 위한 정책과 행정 역량을 다시 한번 공식적으로 인정받았다고 23일 밝혔다.

유니세프 아동친화도시는 유엔아동권리협약(UNCRC)을 기반으로, 아동의 권리가 지역사회 전반에서 실현되도록 제도와 정책, 행정체계를 갖춘 지방자치단체에 부여되는 인증이다. 이 가운데 상위단계 재인증은 상위단계 인증 이후에도 유니세프 아동친화도시 5대 평가영역을 종합 심사해 기준을 충족해야 획득할 수 있는 최고 수준의 인증으로 평가된다.

구는 2017년 유니세프 아동친화도시 최초 인증을 받은 데 이어, 2021년 상위단계 인증을 획득했다. 이후 아동 권리 관점의 정책 수립 체계화, 아동·청소년 참여기구의 실질적 운영, 아동영향평가제 정착, 아동 친화적 공간과 환경 조성, 부서 간 협력 기반의 아동정책 추진 등 아동 권리를 행정 전반에 반영하기 위한 노력을 지속해 왔다.

특히, 이번 상위단계 재인증에서는 만 8세 이하 아동이 참여하는 ‘꿈미래 새싹 정책단’ 운영 등 폭넓은 아동 참여를 보장하고, 아동·청소년의 의견이 실제 정책과 사업에 반영되는 구조를 구축한 점이 높은 평가를 받았다.

또한, 아동 권리 관점이 정책 전 과정에 반영될 수 있도록 아동영향평가를 제도화하고, 안정적인 거버넌스 체계를 운영해 온 점도 우수 사례로 꼽혔다.

이수희 강동구청장은 “이번 상위단계 재인증은 아동의 권리를 행정 전반에 일관되게 반영해 온 강동구의 노력이 결실을 맺은 것”이라며 “아동의 목소리가 정책에 충실히 반영되고, 모든 아동이 건강하고 안전하며 행복하게 성장할 수 있는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.