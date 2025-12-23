기업혁신 부문 6개 기업, 사회봉사 부문 3개 기업, 모범근로자 3명 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 22일 구청 창의홀에서 ‘제19회 구로를 빛낸 기업인 표창 수여식’을 개최했다.

이번 행사는 지역경제 발전과 사회적 가치 창출에 기여한 유공자를 발굴·격려하기 위해 마련됐다.

표창은 △기업혁신 부문 △사회봉사 부문 △모범근로자 부문으로 나뉘어 진행됐으며, 각 분야에서 탁월한 성과와 공로를 인정받은 총 12명이 표창을 받게 됐다.

△기업혁신 부문은 동방데이타 테크놀러지(대표 하영재), 하나지엔씨(대표 박동일), 닥터소프트(대표 홍윤환), 디딤365(대표 장민호), 쌍계명차(대표 김동곤), 태와후론텍(대표 조순식) 등 6개 기업이 선정됐다.

이들은 기술 혁신과 일자리 창출 등을 통해 기업 경쟁력을 강화하고, 지역 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

△사회봉사 부문에서는 기아자동차 서부지역본부 선진대리점(대표 심재곤), 아이유원소프트(대표 이건준), 비즈파트너즈(대표 김창현) 등 3개 기업이 선정됐다.

이들 기업은 지속적인 나눔 활동과 사회공헌 실천을 통해 지역사회 상생과 공동체 발전에 앞장선 점을 높이 평가받았다.

△모범근로자 부문에서는 서울특별시 구로구상공회 소속 유성진, 노사발전재단 서울지사 서울서부중장년내일센터 소속 이현정, 이지네트웍스 소속 이정식 근로자가 선정됐다.

이들은 성실한 근무 태도와 뛰어난 업무 역량으로 동료들의 귀감이 되었으며, 기업과 지역사회 발전에 기여한 점을 인정받았다.

장인홍 구로구청장은 “이번 수여식을 통해 관내 기업인과 근로자들의 자긍심이 높아지고, 혁신과 나눔의 가치가 확산되길 기대한다”며“앞으로도 지역 발전에 기여한 숨은 공로자들을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.