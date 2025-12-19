[헤럴드경제=임세준 기자] 금품 수수 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 오전 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 전 의원은 지난 2018년 무렵 통일교 측으로부터 현금 2000만 원과 고가의 시계를 수수한 혐의 등을 받고 있다.


