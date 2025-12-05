성북구 상월곡동 월곡중학교 앞 옹벽에 새로운 벽화 적용을 통한 거리 미관 개선 주민참여형 디자인 선정으로 학생·주민 보행환경 및 지역 경관 개선 효과 달성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 상월곡동 35-7 일대 월곡중학교 앞 옹벽의 노후 벽화 개선 사업을 마무리했다.

해당 구간의 벽화는 총 600㎡ 면적에 2014년과 2020년에 조성되었으며 2025년 하반기 월곡2동 현장구청장실을 통해 낡고 빛바랜 벽화를 개선해 달라는 주민 제안으로 추진하게 되었다.

구는 사업 추진 단계에서부터 주민 의견을 수렴하기 위해 선호도 조사를 실시해 주민, 학생 등 총 228명이 참여했으며 응답자 182명이 선택한 디자인을 최종안으로 선정했다.

12월의 시작과 함께 정비 완료한 벽화는 중학교 앞이라는 장소적 특성을 반영해 ‘모두가 어릴 적 꾸었던 다채로운 꿈’을 주제로 학생들이 새로운 미래를 그려 나가는 모습을 상징적으로 표현해 통학길의 분위기를 보다 긍정적이고 생동감 있게 변화시켰다.

이승로 성북구청장은 “월곡중학교 앞 옹벽은 학생과 주민이 매일 오가는 생활 공간으로 주민과 학생이 참여해 낡은 벽면을 지역 청소년의 미래를 응원하는 이미지로 꾸민 점이 더욱 의미가 있으며 앞으로도 주민이 참여하고 지역의 이야기가 담긴 공공디자인을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.