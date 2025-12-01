인니 442명·태국 170명·스리랑카 334명 등 사망자 1000명 육박 각국 실종자도 수백명...1주일 새 홍수, 산사태로 피해 ‘눈덩이’

[헤럴드경제=도현정 기자]최근 1주일 사이에 폭우로 인한 홍수와 산사태가 발생해 인도네시아와 태국, 스리랑카 등 동남아시아에서 1000명 가까이 사망했다.

30일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 인도네시아 국가재난관리청은 최근 폭우로 인해 수마트라섬 북부 지역 3개 주에서 발생한 이날까지 442명이 숨지고 402명이 실종됐다고 밝혔다.

29일 오후까지 303명이었던 사망자 수는 구조 작업이 이어지면서 하룻새 100명 가까이 추가됐다. 이날 기준으로 부상자 수는 646명으로 집계됐다.

북(北) 수마트라주에서 피해가 가장 컸고, 서(西) 수마트라주와 아체주에서도 사망자가 많이 나왔다. 이들 주에서 29만7000명이 홍수로 집을 잃었다. 서수마트라주 아감 지역 3개 마을에서는 80명이 매몰돼 여전히 실종 상태다. 매몰된 주택에서 구조작업을 할 때마다 시신이 수습될 정도다.

아체주는 수해로 인해 일부 도로와 다리가 끊겨 복구 작업에 필요한 중장비를 투입하지 못해 구조 작업이 난항을 겪고 있다. AP 통신은 군인과 경찰관들이 폭우가 쏟아지는데도 삽이나 곡괭이로 잔해를 파헤쳤다고 전했다. 재해로 인해 살곳과 식수, 식량을 잃은 일부 주민들이 아직 남아있는 상점이 침입해 음식과 물을 훔치는 일들도 발생했다.

인도네시아 정부는 일부 피해 지역에 구호 물품 전달을 위해 수도 자카르타에서 군함을 파견했다. 수하리안토 국가재난관리청장은 “많은 시신이 아직 발견되지 않았다”며 “사망자 수는 계속 늘어날 것으로 보인다”고 전했다.

인도네시아는 1만7000개의 섬으로 이뤄졌고, 보통 10월부터 이듬해 4월까지 우기가 이어진다. 이 기간 홍수와 산사태가 자주 일어나는데, 올해는 그로 인한 피해가 더 컸다.

태국 남부도 ‘300년 만에 기록적 폭우’가 쏟아지면서 홍수 피해를 입고 있다. 태국 남부에서는 홍수로 인해 8개 주에서 170명이 숨졌다. 특히 말레이시아와 가까운 남부 송클라주에서는 131명이 사망했다.

수위가 낮아지고 있지만 일부 지역은 여전히 빗물에 잠긴 상태다. 복구 작업에 시간이 걸릴 것으로 보이는 가운데, 태국 당국은 전체 홍수 피해 지역의 80%가량에 전력 공급을 재개했다고 밝혔다. 구조대는 침수 지역에서 잔해물을 제거하고 파손된 차량을 수거하고 있다. 실종자 수색도 이어지고 있다.

신화통신에 따르면 남아시아 국가인 인도양의 섬나라 스리랑카에서도 최근 홍수와 산사태가 일어나 30일 오후 6시 기준 334명이 숨지고 최소 370명이 실종됐다. 이번 홍수로 스리랑카는 총 30만9000가구, 110만여명이 수해를 입은 것으로 전해졌다.

스리랑카 당국은 전날인 29일 비상사태를 선포하고 국제 사회에 지원을 호소했다. 스리랑카와 인접한 인도가 헬기 2대를 비롯해 구조대원 22명과 구호물품 등을 지원하기로 했다.

로이터 통신은 이번 홍수와 산사태로 인도네시아에서 110만명, 태국에서 300만명 가량이 피해를 입었다고 추산했다.

최근 동남아에서는 폭우로 인한 홍수와 산사태로 인명 피해가 잇따르고 있다. 이번 인도네시아와 태국의 수해는 믈라카 해협에서 발생한 이례적 열대성 폭풍으로 인해 1주일 동안 폭우가 쏟아지면서 발생한 것으로 추정된다.

기상 전문가들은 기후변화의 영향으로 태풍이나 열대성 폭풍이 더 잦아졌고 그 강도도 세지면서 피해가 커졌다고 진단했다.