WRC 사우디 랠리서 시즌 챔피언 확정 WRC 역사상 최다 기록과 어깨 나란히

[헤럴드경제=서재근 기자] 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀(TGR-WRT)은 세바스티앙 오지에가 코-드라이버 뱅상 랑데와 함께 랠리 사우디아라비아 마지막 날 펼쳐진 접전 끝에 시즌 챔피언을 확정 지으며, FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC) 통산 아홉 번째 드라이버 타이틀을 거머쥐었다고 1일 밝혔다. 이는 WRC 역사상 최다 기록과 어깨를 나란히 하는 성과다.

이번 시즌 새롭게 개최된 최종전에서 오지에는 팀 동료 엘핀 에반스, 칼레 로반페라와 우승 경쟁을 펼쳤다. 대회는 모래가 많은 사막 스테이지, 거친 암석 지형의 산악 로드, 그리고 높은 기온이 겹쳐지며 매우 험난한 조건 속에서 진행됐다.

루스 서피스(모래·자갈 등으로 마찰력이 낮은 느슨한 노면) 특성으로 인해 강한 로드 클리닝 효과가 발생하면서, 세 드라이버는 이례적으로 우승 경쟁의 중심에 서지 못했다. 또한 마모가 심한 스테이지에서는 높은 펑크 위험으로 인해 이들 역시 타임 손실을 피하기 어려웠다.

오지에 보다 챔피언 포인트가 3점 앞선 채 랠리를 시작한 엘핀 에반스는 금요일 오전 타이어 교체로 1분 40초를 잃었고, 오지에 역시 오후 세션에서 타이어 공기압 문제로 시간을 소모했다. 결과적으로 오지에는 에반스보다 포지션 두 칸을 앞서며 사실상 1점 차 리드를 안은 채 마지막 날을 맞이했다. 마지막 날에는 총 10점의 보너스 포인트가 달려 있었기 때문에 모든 상황이 승부처가 될 수 있었다.

토요일 오전에 진행된 첫 스테이지에서 두 선수는 불과 0.1초 차이였지만, 이어지는 33.28㎞ 구간의 가장 긴 ‘아스판’ 스테이지가 결정적인 승부의 분수령이 됐다. 오지에는 에반스보다 7.9초 빠른 기록을 냈고, 경쟁자들의 리타이어가 겹치며 순위가 3위까지 상승했다. 덕분에 오지에와 에반스의 차이는 4포지션으로 벌어졌다.

오지에는 ‘슈퍼 새터데이’에서도 0.8초 차로 앞서며 순위를 지켰고, 올 시즌 11전 중 10번째 포디움(6승 포함)을 확정했다.

이로써 오지에는 동료 프랑스 드라이버 세바스티앙 로브가 보유한 통산 9회 타이틀과 어깨를 나란히 하게 됐으며, 그가 풀타임 활동을 중단한 지 4년 만에 이룬 성과이다. 이번 타이틀은 TGR-WRT와 함께한 세 번째 챔피언이며, 공동 드라이버 랑데에게는 첫 챔피언십이다.

TGR-WRT는 최근 7년 중 6번의 월드 챔피언 드라이버를 배출했으며, 제조사·드라이버·코-드라이버 부문 ‘트리플 크라운’을 최근 5년 중 4차례 석권했다. 올해도 이미 10월 중부 유럽 랠리가 끝난 시점에 이미 제조사 타이틀을 확정한 바 있다. 이는 토요타 드라이버가 획득한 10번째 드라이버 타이틀로, 란치아와 공동 기록이다.