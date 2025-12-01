28일 두 곳 지정 고시…올해 총 7곳 지구지정 46곳 7.8만가구 도심복합사업 추진 가속화

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 2025년 도심 공공주택 복합지구 개발사업(이하 도심복합사업) 지구지정 목표 8개 지구 중 7개 지구의 지정을 마쳤다고 1일 밝혔다.

도심복합사업이란 민간의 정비사업이 어려워 장기간 정체된 역세권 등 노후 도심에 공공주도의 수용방식(현물보상)으로 주택을 신속히 공급하는 사업이다. 2021년 최초로 도입된 이후 현재까지 LH는 총 46곳에 7만8000가구 규모 도심복합사업을 추진하고 있다.

LH는 서울 도심 내 주택공급 확대 및 부동산 안정화 정책 완수를 목표로 지속적인 주민 설명회 및 관계기관 협의 등을 거쳐 올해 ▷장위12 ▷수유12 ▷용마산역 ▷상봉역 ▷창2동주민센터 ▷불광동329-32 ▷고덕역 등 총 7곳의 지구지정을 마쳤다.

그중 불광동329-32·고덕역 지구는 지난달 28일 고시된 곳으로, 총 4156가구가 공급된다. 고덕역 지구는 대지면적 6만678㎡에 2486가구, 불광동329-32 지구는 대지면적 4만8859㎡에 1670가구의 주택이 건설될 예정이다.

아울러 LH는 연말까지 영등포역 인근에도 3400가구 규모 도심 공공주택 복합지구 지구지정을 목표로 사업 속도를 앞당길 계획이다.

LH는 지난달 29일 총 3568가구 대규모 지구인 증산4구역 사업참여 우선협상대상자로 DL이앤씨&삼성물산 컨소시엄을 선정했는데, 이로써 누적 4곳 총 6700가구(▷연신내역 ▷쌍문역 서측 ▷신길2 ▷증산4)에 우선협상대상자가 지정돼 협약체결 절차가 진행중이다. 시공사 협약체결을 마친 2곳 1000가구(▷쌍문역 동측 ▷방학역 인근)를 합하면 누적 6곳 7700가구 시공사 선정이 완료됐다. LH는 지속적인 제도개선 및 업계 간담회 등을 통해 대형 건설사의 도심복합사업 참여 확대를 유도, 고품질 주택 공급으로 입주민 만족도를 높일 계획이다.

한편 LH는 지난달 공공도심복합사업, 공공재개발·재건축사업 등 수도권에 산재된 도심 공급 사업을 전담 수행하는 수도권정비사업특별본부 조직을 신설하기도 했다.

강오순 LH 지역균형본부장은 “관련 인력과 조직을 보강하고, 사업계획 수립 시 용적률 상향 등 주요 제도개선 사항을 적극 반영하는 등 도심복합사업의 추진력을 높여 순항궤도에 들어섰다”며 “‘도심 공공주택 복합사업 시즌2’의 주택공급 효과를 국민이 조기에 체감하실 수 있도록 최선을 다하겠다“고 말했다.