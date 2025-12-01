임직원· 가족이 담근 김치 사회복지시설 전달

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주글로벌모터스(GGM)가 연말을 맞아 어려운 이웃들의 겨울나기에 도움을 주기 위해 김장김치를 소외계층에 전달하며 온정을 나눴다.

GGM은 1일 김장김치 400여 포기를 광주 광산구 소재 장애인 복지시설인 소화성가정, 백선바오로의집을 비롯해 전남 나주시 소재 이화영아원 등에 전달했다고 밝혔다.

이날 전달한 김장김치는 GGM 상생봉사단 소속 임직원 및 가족 70여 명이 지난달 29일 남구 임암동에 위치한 광주김치타운에서 진행된 ‘사랑의 김장 나눔’ 봉사활동에 참여해 직접 담근 것이다.

GGM 상생봉사단장을 맡고 있는 김민종 경영지원본부장은 “우리 주변의 어려운 이웃들에게 조금이라도 도움이 되기를 바라는 마음에서 김장 나눔 봉사활동을 펼치게 됐다”며 “임직원들이 정성껏 버무린 김장김치를 맛있게 드시고 따뜻한 겨울을 보내셨으면 한다”고 말했다.

한편 GGM은 추석 등 명절에는 사회복지시설에 사랑의 후원금을 전달하는 등 사회적 책임을 실천하고 있다.