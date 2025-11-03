[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대는 지난 1일 교내에서 개교 111주년을 기념하는 ‘모교 방문의 날’을 개최했다.

이번 모교 방문의 날에는 16개 학과 및 평생교육원 포럼, 총학생회 동문회 등 다양한 구성원이 참여했다.

‘당신과 함께, 배움‧성장‧나눔’을 주제로 열린 이번 행사는 세대별 동문과 재학생, 교수가 한자리에 모여 서로의 시간을 나누고 모교의 변화를 함께 느끼는 교류의 장으로 마련됐다.

본행사에 앞서 학과별 사전 만남이 진행됐으며 중앙도서관‧김종복미술관‧사진전‧박물관을 둘러보는 캠퍼스 투어로 옛 추억과 현재의 캠퍼스를 잇는 시간을 가졌다.

1부에서는 우미희 총동창회장의 환영사와 성한기 총장의 축사에 이어 발전기금 및 장학금 전달식이 진행됐다.

올해는 약학대학 20기(35명) 3000만원, 약학대학 30기(18명) 2000만원, 약학대학 40기(34명) 6700만원, 동양화과 정명림 동문 500만원, 무역학과 박지희 동문((주)모나테이블 대표) 1200만원 등의 발전기금이 기탁했다.

또 총동창회와 재경동창회는 각각 재학생 3명에게 1인당 100만원의 장학금을 전달하며 후배 사랑을 실천했다.

2부 만찬에서는 동문과 대학 구성원이 함께 식사를 나누며 111년의 인연을 되새겼다.

우미희 총동창회장은 “오늘 모교를 다시 찾은 동문 한 분 한 분이 대학의 역사이자 자부심“이라며 ”함께 걸어온 111년의 발자취를 돌아보며 서로의 헌신과 노고에 감사드린다”고 전했다.

성한기 총장은 “111년의 역사는 배움을 통해 성장하고 그 결실을 나눔으로 이어온 여정이었다”며 “앞으로도 동문 여러분과 함께 더 큰 도약을 이루어 가겠다”고 말했다.

한편 대구가톨릭대는 이번 행사에 맞춰 기념책자를 제작‧배포했다. 기념책자에는 RISE 사업 선정, 평생교육원 등 대학의 주요 활동과 더불어 동문들의 활약상, 발전기금 현황, 후원 안내가 수록됐다.