해수부 장관과 BNK금융그룹 회장 참석 북극항로 시대 대비 상호 협력체계 구축

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융그룹과 해양수산부는 3일 문현동 BNK금융지주 본사에서 상호 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

BNK금융그룹은 해양수산부의 부산 이전을 계기로 관련 산업의 지역 내 집적이 본격화될 전망에 따라 해양산업 전반에 대한 금융지원 기반을 강화하고 지역 주도형 해양금융 생태계 조성을 선도하기 위해 이번 협약에 나섰다.

협약식에는 전재수 해양수산부 장관과 빈대인 BNK금융그룹 회장이 참석했으며 양측은 ‘대한민국의 새로운 성장엔진으로서 해양수도권 육성 필요성’을 함께 인식하고 북극항로 시대를 대비한 상호 협력체계를 구축하기로 했다.

협약에 따라 양 기관은 ▷북극항로 시대 대비 해양수도권 육성 및 전·후방산업 지원 ▷스마트 친환경 해운항만 산업 육성 ▷기후변화에도 지속 가능한 수산업 전환 ▷어촌연안경제 활성화를 위한 해양산업 ▷청정하고 깨끗한 바다 조성 위한 해양환경 관리 체계 ▷해양수산부 등 해양수산 관계기관 부산 이전 지원 ▷안전한 바다 조성을 위한 해양안전사업 ▷해양수산분야 글로벌 협력 확대 등을 추진할 계획이다.

BNK금융그룹 관계자는 “이번 협약을 계기로 해양수산부가 추진하는 북극항로 등 전략사업에 금융 파트너로 참여해 지역 혁신과 지속가능한 성장을 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.