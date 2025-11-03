한국청소년활동진흥원(이사장 손연기, 이하 ‘키와(KYWA)’)은 11월 3일(월)부터 청소년활동정보서비스(이하 ‘e청소년’)를 통해 ‘청소년 성장지원 마이데이터 서비스’를 신규로 개시한다고 밝혔다.

청소년 성장지원 마이데이터 서비스는 청소년을 대상으로 마이데이터를 활용한 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 국내 최초 사례다.

청소년 성장지원 마이데이터 서비스는 e청소년을 기반으로 흩어져 있는 청소년 성장과 관련한 진로적성, 체험활동, 자격증, 봉사활동, 직업, 학과 등의 청소년 데이터를 통합·분석하는 서비스다. 키와(KYWA)는 청소년 성장에 필요한 다양한 정보들이 흩어져 있어 찾기 어렵다는 문제와 찾은 정보들을 자신에게 맞는 진로로 설정하기 어렵다는 문제를 해소하기 위해 이번 서비스를 개발했다. 본 서비스는 e청소년을 통해 수집·분석한 청소년 성장 데이터를 바탕으로 개인 맞춤형 청소년의 진로 가이드 역할을 하게 된다. 특히 청소년의 진로·진학 및 취업 준비 과정에 필요한 정보와 경험을 제공한다.

이 서비스는 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 주관하는 ‘2025년 마이데이터 종합기반 조성사업’ 커뮤니티 분야 과제로 추진됐다. 키와(KYWA)는 주관기관으로 참여해 서비스 개발을 주도했다.

개발 과정에는 한국산업인력공단, 서울특별시청소년시설협회, 서울시립청소년미디어센터, 한국능률협회컨설팅 등 총 7개 공공·민간 기관이 컨소시엄으로 참여했다.

이번 과제는 서울특별시청소년시설협회 소속 청소년 시설들이 참여해 서울 지역 한정으로 시범사업이 운영된다. 이후 안정화 과정을 거쳐 2026년에는 전국으로 확대해 나갈 예정이다.

키와(KYWA) 손연기 이사장은 “진로·진학 분야 마이데이터 서비스를 시작으로 복지·안전·건강·생활·문화 등 청소년 삶 전반을 아우르는 서비스로 단계적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.