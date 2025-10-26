[헤럴드경제=이원율 기자]캄보디아 현지 경찰과 유착 관계를 맺은 범죄 단지들이 여전히 한국인 대상 범죄를 벌이고 있다는 내부 근무자들의 주장이 나온다.

캄보디아 시아누크빌 범죄단지에 있는 A 씨는 26일 연합뉴스에 “계속된 단속과 언론 취재로 시아누크빌 범죄 단지 50% 이상이 비어 있지만, 여전히 ‘한국팀’(한국인 직원으로 구성된 팀) 몇 곳은 일을 하는 상황”이라며 “그 중에는 20명 넘는 비교적 대규모 팀도 있다”고 밝혔다.

경찰 단속에 대해서 A 씨는 “단속은 그냥 보여주기 식이고, 범죄단지 근무자들의 이동 시간에 맞춰 검문도 철수한다”며 “그냥 ‘귀찮다’ 정도”라고 했다.

A 씨는 자신의 팀은 중국인 관리자의 비호 아래 운영된다고 밝혔다.

그는 캄보디아를 떠나지 않는 이유를 놓곤 한국인 대상 범죄가 여전히 수익이 잘 나오고, 경찰 등 기관을 매수하는 이른바 ‘관(官) 작업’도 쉽기 때문이라고 했다.

캄보디아 국경지대의 범죄 단지에서 일하는 B 씨는 “프놈펜, 시아누크빌의 범죄단지를 거쳐 국경 지대로 옮겼다”며 “대형단지는 국가가 보호하고, (수사 당국이)털지 않는다”고 주장했다.

B 씨는 최근 미얀마군이 국경 인근 최대 범죄 단지 ‘KK파크’를 급습했지만, 단속 전날 중국인 직원들이 단지를 이미 모두 빠져나갔던 일도 언급했다.

그는 “빈집털이를 한 것”이라며 “어차피 (단속)정보가 샌다”고 했다.

A 씨는 “(잡힌다고 해도)유치장에서 나오는 건 정말 원화로 몇백만원만 주면 된다”며 “기존에 맺어둔 관계가 없어도 경찰서에 1만~2만달러(약 1439만~2879만원)만 주면 나올 수 있다. ‘라인’이 있으면 몇백달러만 써서 술 한 잔 사주면 될 일”이라고도 주장했다.

범죄단지 근무자의 지인 C 씨는 “어차피 누가 신고해도 말단들 꼬리 자르기만 하면 끝이라 신경을 쓰지 않는다”며 “징역 갈 사람도 따로 정해두는데 어떻게 상선이 잡히겠느냐”고 했다.

한편 이재명 대통령은 최근 캄보디아 등 동남아 지역에서 이어지는 한국인 대상 범죄와 관련해 “이 기회에 반드시 뿌리를 뽑아야 한다”며 정부에 강력 대응을 지시했다.

이 대통령은 지난 23일 열린 ‘민생침해 초국가범죄 근절 관련 회의’에서 “앞으로 국제범죄조직이 한국인을 건드리거나 범죄에 끌어들이면 패가망신하는 걸 보여줘야 한다”며 “범죄집단이 한국에 얼씬도 못 하게 만들어야 한다”고 했다.

이 대통령은 ‘초국가범죄 특별대응본부’에 대한 전폭적 지원을 약속한 것으로 전해졌다.