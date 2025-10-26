[헤럴드경제=이원율 기자]미국 내 대표적인 ‘트럼프 비판자’로 거론되는 존 볼턴이 트럼프 대통령은 중국과 무역 문제를 중시해 군사 위협을 경시하고 있다고 주장했다.

볼턴은 트럼프 1기 미국 행정부에서 백악관 국가안보보좌관으로 근무한 바 있다.

볼턴은 26일 교도통신에 실린 인터뷰에서 “트럼프는 중국과 사상 최대의 무역 합의를 맺을 구상을 품고 있다”며 “무역을 중시한 나머지 중국의 군사적 도발을 경시하고 있다”고 지적했다.

오는 30일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국 부산에서 열리게 될 미중 정상회담에선 “시진핑 중국 국가주석이 트럼프 대통령에게 무역 합의를 대가로 동아시아에서 손을 떼라고 요구할지도 모른다”고 전망했다.

그러면서 “트럼프 대통령에게 무역은 관심의 거의 전부라고 말할 수 있다”며 “외교·안보에서 트럼프 대통령은 중동과 우크라이나에 주력해 아시아에 대한 관심은 낮다”고 바라봤다.

오는 28일 일본에서 트럼프 대통령과 정상회담을 할 다카이치 사나에 총리 등 일본 측이 취해야 할 대처로는 “전략적 관점을 갖도록 트럼프 대통령을 설득할 수 있을지가 초점”이라고 했다.

볼턴은 미국이 일본의 새 내각에 기대하는 점을 놓곤 “방위비 증액을 환영하고 한미일 3개국의 안보협력 확대도 바랄 것”이라고 했다.

그는 “1기 때 트럼프 대통령을 가장 잘 다룬 것은 아베 신조 당시 총리”라며 “다카이치 총리는 아베 전 총리의 열렬한 지지자였기에 그 점에서 유리하다”고 했다.

앞서 볼턴은 지난 8월에는 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장을 직접 만나는 일에 강한 열망을 드러낸 점을 우려 지점으로 꼽기도 했다.

볼턴은 “트럼프 대통령이 김정은에 대한 지속적 매혹과, 첫 임기 중 3차례 했던 일처럼 또 다른 회담을 하는 데 열망을 보인 것(이 가장 우려스럽다)”이라며 “회담이 성사된다면 평양에서 열릴 수 있다는 게 걱정된다”고 했다.