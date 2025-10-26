[헤럴드경제=이원율 기자]햄과 베이컨에 분홍빛을 내기 위해 들어가는 아질산염(nitrite) 보존제가 암을 유발하고 공중 보건을 위협한다며 영국 과학자들이 정부를 향해 가공육 판매 금지를 촉구했다.

세계보건기구(WHO)가 지난 2015년 가공육을 담배와 석면과 같은 1급 발암 물질로 분류한 보고서를 내놓고 10년이 흘렀으나, 영국 정부가 실질적인 조처를 하지 않았다며 ‘행동’에 나선 것이다.

24일 가디언에 따르면 영국 내 과학자와 보건 전문가들은 ‘아질산염 반대 연합’(Coalition Against Nitrites)을 꾸리고, 최근 영국 보건장관에게 공동 서한을 부쳤다.

이들은 “햄·베이컨 제품의 90~95%가 아질산염을 포함하고 있다”며 “이들 제품에 의무 경고문을 담배 포장지처럼 명확히 표시해 붙이고, 앞으로 몇 년 안에 단계적으로 판매 금지를 해야 한다”고 요구했다.

아질산염은 고기를 오래 보존하고 분홍빛을 유지하게 하는 물질 중 하나로 꼽힌다.

WHO 산하 국제 암연구소(IARC)는 2015년 10월 가공육이 암을 유발할 수 있다고 보고 가공육을 담배, 석면과 같은 ‘1군 발암물질’로 분류했었다.

당시 IARC는 800개 이상 연구 데이터를 분석한 보고서를 통해 하루 50g의 가공육을 섭취할 때마다 대장암 위험이 18% 증가할 수 있다고도 했다.

아질산염 반대연합은 “WHO 경고 이후에도 영국이 가공육의 아질산염 사용을 제한하지 않아 지난 10년간 5만4000명의 영국인이 대장암에 걸렸다”며 “이 때문에 역국 국민건강보험의 치료비만 30억파운드(5조원)가 들었다”고도 했다.

드니 코르페 툴루즈대 식품안전학 명예교수는 “소비자들은 대부분 WHO가 햄·베이컨을 담배·석면과 같은 발암물질로 분류했다는 건을 모른다”며 “정부는 국민 건강을 보호할 의무가 있다. 담배에 ‘흡연은 사망을 유발합니다’라는 문구가 붙듯, 가공육에도 명확한 경고문을 의무화해야 한다”고 주장했다.

다만, 영국 보건사회복지부는 유보적인 입장을 보이는 모습이다.

이들은 “식품 기준청에 따르면 아질산염·질산염과 암의 연관성은 아직 ‘결론 나지 않은 상태’”라고 했다.

한편 국내에서도 최근 잦은 가공육 섭취가 유방암 등 발병 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나온 적이 있다.

서울대 예방의학교실(강대희·이효빈), 유방외과(한원식), 식품영양학과(이정은) 공동 연구팀은 도시 기반 코호트연구를 통해 가공육 섭취와 유방암의 연관성을 조사한 결과를 국제학술지 임상영양학 최신호에 발표했다.

조사 결과 햄·소시지·베이컨 등 가공육을 주 1회 이상 먹는 여성은 전혀 섭취하지 않는 여성에 비해 유방암 발병 위험이 57%나 더 높았다. 특히 50세 미만 여성에서 이런 경향이 더 뚜렷하게 나타났다.

이번 연구는 2004~2013년 사이 40~69세 여성 7만1264명을 10년간 추적 관찰해 이뤄졌다. 이 중 713명(1%)이 새롭게 유방안 진단을 받았다.