의상대사 탄신 1400주년 기념… 시민들과 함께한 전통과 현대의 하모니

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 깊어지는 가을, 세계유산 부석사 범종각에 화엄의 울림이 가득했다.

영주시는 지난 25일 의상대사 탄신 1400주년을 기념한 ‘부석사 화엄음악회 무량음’을 성황리에 개최했다.

행사는 의상대사 헌다례 법요식으로 시작됐다. 싱잉볼 연주와 향·등·화·미·과·다의 육법공양, 회향으로 이어진 의식은 산사에 엄숙하고 경건한 분위기를 드리웠다.

한 참석자는 “조용한 산사에 울리는 소리와 향이 마음마저 차분하게 만들어 주었다”고 말했다.

이날 오후에는 ‘산사에서 찾는 마음의 평화’를 주제로 한 ‘의상 화엄 다르마 토크콘서트’가 열렸다.

월정사 자현스님은 현대인의 삶과 화엄사상을 연결하며 관객들과 소통했다.

한 50대 시민은 “스님의 강연을 들으니 마음의 평화를 찾을 수 있겠다는 생각이 들었다”고 감상을 전했다.

오후 6시부터 시작된 ‘무량음’ 음악회는 전통과 현대가 조화를 이루는 무대로 꾸며졌다. 국악실내악단의 잔잔한 선율에 이어 테너 김민성, 가수 강애리자, 클래식 기타리스트 장하은, 감성 밴드 ‘이상 밴드’가 무대에 올랐다.

한 대학생 관객은 “국악과 클래식, 대중음악이 어우러진 공연이 신선하면서도 감동적이었다”고 소감을 밝혔다.

행사는 마하 합창단의 산회가와 사홍서원으로 마무리됐다. 참석자들은 부석사의 평화로운 기운과 화엄의 울림을 마음속에 담으며 가을밤을 떠났다.

조종근 영주시 문화예술과장은 “이번 음악회는 부석사의 역사적 가치와 의상대사의 화엄사상을 시민과 함께 나눈 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 지역 문화유산을 계승·발전시키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 행사는 경상북도와 영주시가 주최하고, 부석사와 (사)경북불교문화원이 주관했다.

앞서 23일에는 부석사 화엄학술대회가 열렸으며, 오는 31일까지는 경북도청 동락관 지하 1층에서 화엄특별전시회가 이어진다.