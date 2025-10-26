[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일) 지역 곳곳에서 나눔마켓 등 다채로운 행사가 열리며 시민 화합의 장이 마련돼 눈길을 끌었다.

기흥구 영덕2동은 24일 주민 화합과 소통을 위한 ‘푸른골 어울림 한마당’을 개최했다.

영덕2동 체육회 주관으로 열린 이날 행사에서는 명랑운동회, 가을콘서트, 먹거리부스, 체험부스 등 주민들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램들이 마련돼 큰 호응을 얻었다.

가을콘서트는 청곡초 학생들의 댄스, 바이올린 공연을 비롯해 용인문화재단 후원 아임버스커와 경기아트센터 후원 찾아가는 문화복지공연 등 다양한 공연이 이어져 관람객의 눈길을 사로잡았다.

수지구 신봉동 지역사회보장협의체(위원장 김경순)는 22일 지역 내 저소득층을 위한 성금을 마련하기 위해 고구마 수확 행사를 열었다.

이날 지역사회보장협의체 위원들과 주민, 동 직원 등 20여 명이 참여해 신봉동 소재 약 200평 규모의 밭에서 고구마를 수확하며 구슬땀을 흘렸다. 수확한 고구마는 신봉나눔마켓을 통해 판매됐으며, 수익금 전액은 지역 저소득층을 위해 쓰일 예정이다.

김경순 위원장은 “바쁜 일정 속에서도 함께해주신 위원들께 감사드리며, 오늘의 수확이 어려운 이웃들에게 따뜻한 위로가 되길 바란다”고 했다.

기흥구 보정동 주민자치위원회(위원장 김용빈)는 18일 보정동 카페거리 하단 제2공영주차장에서 주민자치센터 ‘보정아트FESTA’ 작품발표회를 가졌다.

이날 작품발표회는 주민자치센터 개관 10주년을 맞아 주민과 함께 하는 문화축제로 추진돼 관객 500여 명의 큰 호응을 얻었다.

이날 ‘보정아트FESTA’에서는 파워난타, 챠밍댄스, 한국미용 등 13개 팀, 141명의 수강생들이 무대에 올라 그동안 갈고 닦은 실력을 선보이며 다채로운 공연을 펼쳐 박수갈채를 받았다.

김용빈 위원장은 “멋진 무대를 꾸며주신 수강생 여러분께 감사드린다”라며 “보정동 주민자치센터에서는 앞으로도 양질의 프로그램을 운영할 예정이니 많은 주민들께서 함께 해주시길 바란다”고 했다.