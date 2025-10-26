[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 신곡이 전 세계 차트를 흔들고 있다.

26일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌은 지난 24일 오후 1시 발매한 싱글 1집 ‘스파게티’의 동명 타이틀곡이 저날 오전 11시까지 일본, 싱가포르, 프랑스 등 55개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 정상을 밟았다.

뿐만 아니라 미국(2위)과 영국(6위)을 포함한 총 80개 국가/지역의 순위권에 진입, 팀 최다 기록을 세웠다. ‘월드와이드 아이튠즈 송 차트’와 ‘유러피안 아이튠즈 송 차트’에서도 1위를 차지했다.

머릿속에서 자꾸 맴돌고 생각나는 르세라핌을 이에 낀 스파게티에 빗댄 이 곡은 “숨 쉬듯 찾는 네 밥상”, “잇 잇 업(EAT IT UP)” 등 직관적인 가사와 후킹한 후렴구가 중독적이다. 특히 방탄소년단 제이홉이 피처링으로 참여했다.

뮤직비디오 역시 폭발적이다. 영상은 자신들에게 열광하는 대중에게 스파게티를 나눠주며 황홀감을 선물하는 르세라핌을 보여준다. 스파게티 접시와 식탁을 무대 삼아 선보이는 퍼포먼스, 토마토소스에 빠지는 장면 등 독특한 연출이 인상적이다.

영상은 공개된 지 22시간만인 25일 오전 11시 10분경 유튜브 조회 수 1000만 뷰를 돌파했다. 뿐만 아니라 25일 오전 11시 기준 한국(11위), 일본(5위), 영국(7위), 미국(5위) 등 46개 국가/지역의 유튜브 인기 급상승 뮤직비디오에 이름을 올렸다.