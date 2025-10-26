‘환경과 경험이 공존하는 여행’ 제시

[헤럴드경제=함영훈 기자] 하와이 와이키키의 럭셔리 리조트 카 라이 와이키키 비치(Ka Laʻi Waikīkī Beach)가 ‘지속가능한 럭셔리(Sustainable Luxury)’를 핵심 가치로 한 새 비전을 제시했다.

힐튼(Hilton)의 최상위 럭셔리 브랜드 LXR Hotels & Resorts의 포트폴리오 중 하나인 ‘카 라이’는 단순한 리노베이션을 넘어, ‘환경과 경험이 공존하는 여행’이라는 새로운 방향을 통해 하와이 럭셔리 시장의 패러다임을 바꾸고 있다는 평가를 받는다.

LXR Hotels & Resorts는 전 세계적으로 ‘Responsible Luxury’, 즉 책임 있는 럭셔리 철학을 추진하며, 럭셔리와 지속가능성이 상충하지 않는다는 믿음 아래 각 지역의 문화와 환경을 존중하는 독립형 호텔 컬렉션을 운영하고 있다.

하와이의 첫 LXR 브랜드인 카 라이는 이러한 철학을 하와이의 자연과 생활문화 속에 구현해 내는 상징적인 프로젝트다.

리노베이션 과정에서 ‘지속가능성’은 핵심 설계 원칙이다. 리조트는 전 객실과 공용 공간에 에너지 절감형 조명과 냉난방 시스템을 도입하고, 하와이산 천연자재와 재활용 가능한 소재를 적극 활용하고 있다고 리조트측은 설명했다.

객실 내 일회용품을 단계적으로 줄이는 한편, 지역 농장 및 어획업체와 협력해 식자재 공급망을 로컬 중심으로 전환하는 등 운영 전반에서 탄소배출 최소화를 실천하고 있다.

또한 리노베이션이 완료되면 태양광 발전 설비, 고효율 수처리 시스템, 친환경 세탁 시스템이 도입될 예정이라고 한다.

카 라이는 이를 통해 리조트 운영의 모든 단계에서 ‘환경 발자국을 줄이는 럭셔리’를 실현하고, 하와이 지역 사회와 함께 성장하는 지속가능한 모델을 제시할 계획이라고 밝혔다.

호텔 내부 디자인 또한 하와이의 자연과 조화를 이루도록 계획됐다. 천연 목재와 부드러운 석재 질감을 살린 로비, 현지 예술가의 작품을 활용한 공간 연출, 바람과 햇빛이 자연스럽게 흐르는 구조 등은 ‘자연이 곧 럭셔리’라는 메시지를 담고 있다.

카 라이는 이를 통해 방문객이 하와이의 시간과 리듬을 오롯이 느낄 수 있도록 한다. 지속가능한 럭셔리는 단순히 환경 보호를 의미하는 것이 아니라, 여행자가 머무는 동안 더 깊은 의미와 가치를 발견하게 하는 경험이다.

카 라이 와이키키 관계자는 “앞으로도 지역 예술가와의 협업, 현지 고용 확대, 커뮤니티 프로그램을 통해 하와이 사회와 함께 성장하겠다는 경영철학을 구현할 방침”이라고 강조했다.