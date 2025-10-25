울진군, 정부에 긴급 지원 요청… “대체선 투입해 교통망 공백 막아야”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 최근 운항이 중단된 ‘울진(후포)~울릉(사동) 항로’의 조속한 정상화를 위해 정부에 지원을 요청했다.

울릉을 오가는 주민들과 관광객들은 “발이 묶였다”며 불편과 불안을 호소하고 있고, 지역 상권과 관광업계 역시 “가을 성수기 매출이 반 토막 났다”며 한숨을 내쉬고 있다.

울진 후포항 인근에서 수산물을 울릉도로 납품해온 박모 씨는 “물건을 보내야 하는데 배가 끊겨 발만 동동 구르고 있다”며 “썬플라워호가 중단된 뒤로 운송비도 오르고 시간도 배로 걸린다. 이게 관광선이 아니라 사실상 생활선이었다”고 토로했다.

울릉 주민들도 상황은 다르지 않다. 울릉 사동항 인근의 주민 최모씨는 “울릉도는 여객선이 끊기면 섬이 끊기는 거나 다름없다”며 “물자 수송에도 영향을 줄 수 있어 걱정이 크다”고 말했다.

이 같은 현장의 목소리에 울진군이 발 빠르게 대응에 나섰다.

손병복 울진군수는 지난 23일 해양수산부를 방문해 김성범 차관과 면담을 갖고 크루즈선 지속 운항 또는 쾌속선 등 대체선박 투입 방안을 건의했다.

손 군수는 “후포~사동 항로는 울진과 울릉을 잇는 유일한 해상교통망으로, 운항 중단이 장기화되면 지역경제와 관광산업이 심각한 타격을 입게 된다”며 “정부의 행정적·재정적 지원이 절실하다”고 호소했다.

이어 “기존 선사의 운항 재개가 어렵다면 대체선을 조속히 투입해 여객 운송 공백이 발생하지 않도록 해달라”고 강조했다.

이에 김성범 해양수산부 차관은 “운항 중단이 지역에 미치는 영향을 충분히 인식하고 있다”며 “수요조사와 대체 방안 검토를 신속히 진행하겠다”고 밝혔다.

후포항 인근 숙박업소와 식당가도 한산하다. 여름 피서철 이후에도 울릉행 관광객 덕에 일정한 수요가 유지됐지만, 항로가 끊기자 예약 취소가 잇따르고 있다.

후포항에서 게찜 식당을 운영하는 최모 씨는 “주말이면 울릉 들어가는 관광객들이 들러 식사했는데, 이제는 손님이 절반 이하로 줄었다”며 “배가 다시 다녀야 지역 상권도 숨통이 트일 것”이라고 말했다.

관광업계 관계자는 “후포항은 울릉도 관광의 관문 역할을 해왔다”며 “항로가 장기간 중단되면 숙박·음식·운송업 전반이 연쇄적으로 피해를 입을 것”이라고 우려했다.

운항을 중단한 ㈜에이치해운 측은 “지난 2022년 취항 이후 코로나19 여파와 유가 상승, 수요 부진 등으로 3년간 약 200억 원의 적자가 누적됐다”며 “여러 경영개선 노력을 기울였지만 손실이 누적돼 부득이하게 운항을 중단했다”고 밝혔다.

현재 울진군과 울릉군은 선사 측에 항로 유지 또는 소형 대체선 투입 방안을 협의 중이다.

울진군 관계자는 “울릉군·해양수산부·선사 등과 긴밀히 협력해 운항 정상화 시점을 최대한 앞당길 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.