정식 어가행렬 부활로 왕의 행차 재현... 전통제례·체험·공연으로 어우러진 가을 문화축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 25일 용두초등학교 운동장에서 열린제35회 청룡문화제가 주민들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

올해 행사는 동대문문화원과 청룡문화제보존위원회가 공동 주관, 동대문구가 후원, 오랜 역사와 전통을 이어온 지역 대표 축제로 다시 한 번 그 위상을 입증했다.

‘청룡문화제’는 조선 태종 시절부터 내려온 전통 기우제 ‘동방청룡제’에서 유래한 행사로, 일제강점기 중단 이후 주민들의 노력으로 1991년에 복원돼 올해로 35회를 맞았다. 올해는 지난해 약식으로 진행된 어가행렬이 정식으로 부활하며, 용두동주민센터에서 용두초등학교까지 약 1.1km 구간을 웅장하게 행진해 관람객들의 큰 박수를 받았다.

이어진 ‘동방청룡제향’에서는 임금의 폐백례와 제관의 제향이 거행되었고, 올해 첫 수확한 햅쌀을 진상하는 ‘진상례’가 함께 진행돼 전통의례의 의미를 되새겼다. 행사장 곳곳에서는 전통의상체험, 캘리그라피, 소원트리, 전통놀이체험 등 가족 단위 관람객들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 체험 부스가 운영되었으며, 오후 내내 지역예술단체와 무형문화재의 공연이 이어져 흥겨운 분위기를 자아냈다.

이필형 동대문구청장은 “청룡문화제는 조선시대 임금이 직접 참여했던 기우제를 지역의 손으로 되살린 뜻깊은 행사”라며 “정식 어가행렬의 부활로 역사적 의미를 더했고, 가족과 아이들이 함께 전통문화를 체험하며 문화도시 동대문의 매력을 느낄 수 있는 시간이 되었다”고 말했다