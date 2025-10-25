강영석 시장, 5일간 알마티주 방문…AI 스마트농업 동향 파악·협력 기반 구축

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시는 강영석 시장이 21일부터 25일까지 5일간 중앙아시아 카자흐스탄 알마티주와 인근 지역을 방문해 상주시 스마트팜 혁신밸리를 홍보하고, 해외 스마트농업 동향을 파악하며 국제 협력 기반을 마련했다고 25일 밝혔다.

상주시는 풍부한 농업 인프라와 우수한 인적 자원을 기반으로 예로부터 농업이 발달해 왔으며, 2021년 개관한 스마트팜 혁신밸리를 중심으로 농업 인재 양성과 AI 농업기업 육성에 힘쓰고 있다.

이를 통해 국내 스마트농업의 핵심 거점으로 자리매김하고 있다.

방문지인 알마티주는 농업이 주요 산업으로, 최근 AI 기술을 활용한 스마트팜 도입에 적극 나서고 있다.

특히 KOTRA 알마티무역관이 스마트팜 중점지원 무역관으로 지정되면서 한국과의 농업기술 협력이 강화되고 있다.

지난 2025년 5월 열린 ‘K-스마트팜 로드쇼’에서는 한국형 스마트팜 기술의 경쟁력과 현지 관심이 입증됐다. 상주 혁신밸리 입주기업 일부는 참여를 통해 36만 달러 규모 계약을 체결하기도 했다.

상주시는 알마티 주정부와 ▲AI 농업 전문인력 상호교류 ▲농업용 소프트웨어 및 플랫폼 조직화 등 중장기 과제를 추진하며 양 지역의 실질적 협력을 확대할 계획이다.

강영석 시장은 “상주 스마트팜 혁신밸리는 전국에서 가장 큰 규모를 자랑하며, 스마트농업 수출의 전진기지로 성장하고 있다”며, “앞으로도 중앙정부와 해외 기관과의 협력을 통해 상주를 세계 수준의 스마트농업 혁신 거점으로 발전시키겠다”고 말했다.

이번 방문으로 상주시는 스마트농업 분야에서 국제 협력의 폭을 넓히고, 세계 시장 진출 교두보를 마련했다. 이는 상주 농업 체질 강화와 지속 가능한 미래 농업 모델 실현의 기반이 될 것으로 기대한다.