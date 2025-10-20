국민 참여형 콘텐츠로 소통 성과 인정, 공공기관 모범사례 평가

[헤럴드경제=이태형 기자]한국건강증진개발원은 ‘2025 대한민국 SNS 대상’에서 공공기업 공기업 부문 대상을 수상했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 과학기술정보통신부, (사)한국인플루언서산업협회, (사)의회정책아카데미, (사)한국정보화진흥원이 후원하고 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관했다.

‘대한민국 SNS 대상’은 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 주요 사회관계망서비스(SNS) 운영 현황을 종합적으로 평가해 국민과 활발히 소통하는 우수 기관을 발굴하고 시상한다.

기관의 SNS 홍보 경쟁력 강화와 공공 소통 활성화에 이바지한 공로를 기리는 상으로, 보편성과 전문성, 내용 전달력을 기준으로 전문가 평가와 국민투표를 거쳐 수상 기관을 선정한다.

개발원은 SNS 운영을 통해 국민 참여형 건강증진 캠페인과 정책 연계 콘텐츠를 중심으로 국민과 활발히 소통해 왔다. 이런 노력이 국민의 건강생활 실천 확산에 이바지한 점을 높이 평가받았다.

매월 건강 기념일을 계기로 ‘더(The) 건강 캠페인’을 운영하고, 관련 건강정보를 알리고 국민의 건강 실천 인식을 높이기 위한 짧은 영상(쇼트 폼), 카드뉴스 등을 제작·확산했다. 온라인 이벤트도 함께 진행해 개인의 적극적인 참여를 이끌었다.

또 기관 캐릭터 ‘캐피’를 활용한 ‘캐피투게더’ 영상과 만화 카드뉴스(인스타툰) 등으로 건강증진 사업을 친근하게 소개하는 다양한 콘텐츠를 선보였다.

이 같은 노력은 개인의 자발적 건강 실천 확산과 기관 신뢰도 제고에 이바지하고, 공공기관의 SNS 운영 모범사례로 꼽혔다.

김헌주 한국건강증진개발원 원장은 “이번 수상은 국민과 함께하는 참여형 건강 캠페인 운영 성과가 인정받은 결과”라며 “앞으로도 한국건강증진개발원은 열린 소통으로 국민의 참여를 이끌고 건강 실천 문화를 확산시켜 함께 건강한 사회를 만들어가는 데 앞장서겠다”라고 밝혔다.