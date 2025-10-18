[헤럴드경제=신현주 기자] 일요일인 19일에는 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠다.

아침 최저기온은 10∼17도, 낮 최고기온은 17∼23도로 예보됐다. 오후부터 북쪽의 찬 공기가 유입되면서 기온이 크게 떨어질 전망이다. 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 쌀쌀하겠다.

강원 영동과 제주도는 대체로 흐리겠다.

경북 동해안, 경북 북동 산지는 새벽에, 강원 영동은 오전에, 제주도는 아침부터 늦은 오후 사이 비가 예보됐다. 강원 영서와 충북 북부, 경북권 내륙(경북 북동 산지 제외), 경기 동부는 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

18일부터 이틀간 예상 강수량은 강원 영동 5∼20㎜, 경북 동해안·경북 북동 산지 5∼10㎜, 제주도 5∼20㎜다.

미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.