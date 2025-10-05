자동차보험 보장 범위·할인 점검해 봐야 단기 특약부터 마일리지, 카드혜택 총정리 ‘마일리지 특약’ 보험사따라 최대 46% 할인

[헤럴드경제=박성준 기자] “명절 때만 운전하는데, 보험료는 1년 치를 내야 하나요?”

긴 추석 연휴가 시작되면서 자동차보험에 관한 관심이 높아지는 가운데 고향 가는 길, 가족과의 나들이 등 자동차 이용이 많아지는 시기인 만큼 보험 점검이 필수다. 특히 올해는 장거리 운전 수요가 몰리는 긴 연휴로, 사고 위험도 커질 것으로 보인다.

이처럼 사고 위험이 큰 만큼 보험 점검이 중요한데, 정작 많은 운전자가 보험료를 줄일 수 있는 특약과 할인 혜택을 제대로 활용하지 못하고 있다. 운전자 범위를 일시적으로 넓히는 단기 특약, 주행거리에 따라 보험료를 환급받는 마일리지 특약, 안전운전 점수로 할인받는 특약 등 다양한 방법이 있지만 정보 부족으로 혜택을 놓치는 경우가 많은 만큼, 이번 추석 연휴 전후로 자동차보험 특약을 점검해 볼 필요가 있다.

장거리 이동 집중…평시보다 추석 연휴 사고 ‘쑥’

보험개발원과 손해보험협회가 최근 5년간(2020~2024년) 추석 명절 기간 교통사고 데이터를 분석한 결과, 추석 연휴의 교통사고 위험성이 확연히 드러났다.

연휴 시작 전날인 추석 연휴 첫날 하루 전 교통사고 발생 건수는 일평균 대비 21% 증가했고, 피해자 수는 27% 많았다. 추석 당일에도 사고당 평균 피해자 수가 평상시보다 1.6배 높았다. 이는 가족 단위 장거리 이동이 집중되고, 평소 운전을 자주 하지 않는 운전자들이 핸들을 잡으면서 사고 위험이 커지기 때문으로 분석된다.

특히 추석 연휴 기간에는 고속도로와 국도에서 추돌·접촉 사고가 빈발하며, 졸음운전이나 과속으로 인한 대형 사고도 증가하는 경향을 보였다. 손보협회 관계자는 “명절 연휴에는 교통량이 급증하고 장시간 운전으로 인한 피로도가 높아져 사고 위험이 커진다”며 “출발 전 차량 점검과 함께 보험 보장 범위도 반드시 확인해야 한다”고 당부했다.

추석 귀성길, ‘단기 특약’으로 가족 모두 보호하세요

장거리 운전이 집중되는 추석 연휴에는 운전자 범위를 확인하는 것이 무엇보다 중요하다. 평소 본인만 운전하는 차량이라도 귀성길에는 가족이 교대로 운전하는 경우가 많은데, 이때 보험에 가입되지 않은 사람이 운전하다 사고가 나면 보상을 받지 못할 수 있기 때문이다.

이 중에서도 ‘단기운전자확대특약’은 추석 연휴 기간 많이 활용되는 특약 중 하나다. 이 특약은 내 보험의 운전자 범위에 포함되지 않는 사람이 내 차를 운전하던 중 사고가 발생해도 내 보험의 보장 범위와 같이 보상받을 수 있도록 해준다. 가족이나 친척이 내 차를 교대로 운전해야 하는 귀성길에 필수적인 특약이다.

내가 다른 사람의 차를 빌려 운전해야 하는 상황이라면 ‘다른 자동차 운전 중 특약’을 활용할 수 있다. 이 특약에 가입하면 본인이나 배우자가 다른 사람의 차를 운전하던 중 사고가 나도 대인·대물·자기신체사고 보상을 받을 수 있다. 친척이나 지인의 차량을 빌려 운전할 계획이라면 미리 가입 여부를 확인해야 한다.

렌터카를 이용할 경우에는 ‘렌터카 손해 특약’ 가입을 검토해 볼 만하다. 이 특약은 렌터카 운전 중 사고 시 자기차량손해는 물론 휴차료까지 보상해 준다. 단기간 다른 차를 운전해야 하는 경우라면 ‘원데이 자동차보험’도 유용하다. 이 상품은 1일 단위, 일부 보험사는 시간 단위로도 가입할 수 있어 필요한 기간만큼만 보험료를 내고 다른 차량 운전 중 발생한 사고 피해를 보상받을 수 있다.

보험업계는 최근 반려동물 탑승, 캠핑·낚시 등 여가 목적 운전도 증가하고 있다는 점을 반영해 ‘반려동물 피해보상 특약’, ‘레저용품 손해 특약’ 등도 함께 안내하고 있다. 가족·지인과의 운전 교대, 여행 중 렌터카 이용 등 명절에 발생할 수 있는 다양한 상황에 맞춰 보장 범위를 넓히는 것이 사고 시 피해를 줄이는 첫걸음이라는 게 전문가 조언이다.

주행거리 적다면? 보험료 최대 46% 환급도 가능

추석 연휴처럼 특정 시기에만 자동차를 몰고 다닌다면, 할인 특약을 적극 활용해 보험료를 아낄 수 있다. 평소 운전 빈도가 낮거나 안전운전 습관이 좋은 경우 보험료를 크게 줄일 수 있는 다양한 특약이 마련돼 있기 때문이다.

가장 대표적인 것이 ‘마일리지 특약’이다. 연간 주행거리가 일정 기준 이하일 경우 보험료를 환급받거나 할인받을 수 있는 이 특약은 보험사에 따라 최대 46%까지 할인 혜택을 제공한다. 출퇴근은 대중교통을 이용하고 주말이나 명절에만 차를 운전하는 운전자에게 특히 유리하다. 주행거리는 보험사가 제공하는 전용 단말기나 스마트폰 앱으로 측정되며, 계약 시 예상 주행거리를 신고한 뒤 실제 주행거리에 따라 보험료를 정산받는 방식이다.

‘안전운전 점수 특약’도 주목할 만하다. T맵이나 카카오내비 등 내비게이션 앱을 통해 운전 습관을 측정한 뒤 일정 점수 이상을 받으면 보험료를 할인해 주는 특약이다. T맵의 경우 70점 이상을 받으면 최대 18%까지 할인받을 수 있고, 카카오내비는 71점 이상일 때 최대 12% 할인 혜택이 제공된다. 급가속·급감속·급정지 등을 피하고 안전하게 운전하면 자연스럽게 할인 혜택을 받을 수 있어 안전운전 유도 효과도 크다.

자녀가 있는 가정이라면 ‘자녀 할인 특약’을 확인해 볼 필요가 있다. 만 12세 이하 자녀가 있거나 임신 중인 경우 보험사에 따라 많게는 16%의 보험료 할인을 받을 수 있다. 블랙박스가 설치돼 있다면 ‘블랙박스 할인 특약’으로 최대 7% 할인을 받을 수 있다. 평소 대중교통을 자주 이용하는 운전자라면 ‘대중교통 이용 특약’도 유용하다. 일정 거리 이상 대중교통을 이용하면 보험료를 5~10% 할인받을 수 있다.

다만, 마일리지 특약이나 안전운전 점수 특약의 경우 실제 운전 데이터를 측정해야 하므로 계약 후 일정 기간이 지나야 할인 혜택을 받을 수 있다는 점을 유념해야 한다.

다이렉트 가입에 카드 할인까지…보험료 이중 절감까지

자동차보험료를 줄이는 또 다른 방법은 가입 방식을 바꾸는 것이다. 설계사나 대리점을 거치지 않고 보험사 홈페이지나 모바일 앱을 통해 직접 가입하는 ‘다이렉트 보험’을 이용하면 설계사 수수료가 빠져 보험료를 절감할 수 있다.

온라인으로 가입할 경우 보험료는 통상 10~20%가량 저렴하다. 보험사 입장에서는 모집 수수료나 인건비 부담이 없기 때문에 그만큼 보험료를 낮출 수 있는 것이다. 최근엔 모바일 앱이나 홈페이지에서 간편하게 가입할 수 있어 소비자 이용도 꾸준히 늘고 있다.

여기에 신용카드 결제 혜택까지 더하면 추가 할인을 받을 수 있다. 일부 카드사는 자동차보험료를 신용카드로 결제할 경우 연간 최대 3만원의 할인이나 캐시백, 포인트 적립 혜택을 제공한다. 다만 카드사마다 전월 실적 조건이나 보험료 최소 결제 금액 등의 조건이 있으므로 본인의 카드 사용 패턴에 맞는지 확인이 필요하다.

보험업계 관계자는 “다이렉트 가입으로 기본 할인을 받고, 여기에 마일리지나 안전운전 특약 등을 더하면 보험료를 크게 줄일 수 있다”며 “보험 갱신 시기가 다가오면 여러 보험사의 다이렉트 상품을 비교해보고, 카드 결제 혜택도 함께 확인하는 것이 좋다”고 조언했다.