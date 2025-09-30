[헤럴드경제= 이권형기자] 렌터카, 카셰어링 등 코레일톡 제휴서비스 10월 한 달간 특별 할인 어느덧 찾아온 10월, 모바일 앱 ‘코레일톡’ 제휴서비스로 할인 혜택 받고 더 풍성한 한가위를 즐겨보자.

한국철도공사(코레일)가 10월 한 달간 ‘코레일 MaaS’ 고객을 대상으로 ‘가을맞이 제휴서비스 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.

‘코레일 MaaS(Mobility as a Service, 통합모빌리티서비스)’는 코레일톡에서 렌터카, 카셰어링, 레저이용권, 관광택시, 짐배송, 커피&빵 등 교통과 여행 서비스를 하나로 묶은 여행 플랫폼이다.

먼저, 전국 철도역과 연계한 ‘롯데렌터카’ 서비스는 추석 연휴 기간(10.2.~10.12) 코레일톡에서 예약하면 차량 대여료를 최대 75%까지 할인한다.

또, 10월 한 달간 모든 고객을 대상으로 ‘편의점 CU’의 도시락, 컵라면, 김밥 등 식사류를 20% 할인된 가격으로 10회 구입이 가능한 ‘CU편의점 20% 할인 구독권’을 증정한다.

역 인근의 공유 차량을 빌려 이용하는 ‘카셰어링’ 서비스는 10월 한 달간 이용객 모두에게 최대 60%를 할인한다.

특히, 추석 연휴 기간 이용객 중 30명을 추첨해 ‘네이버페이 2만 포인트’를 추가로 증정한다.

‘관광택시’ 서비스로 영주시, 제천시, 평창군, 홍성군을 알뜰하게 여행할 수 있다. 지자체에서 연휴 기간 요금을 40~50% 특별 할인하고, 관광택시 제휴업체 ‘로이쿠’는 모든 이용객에게 ‘스타벅스 커피 쿠폰(2매)’을 제공한다.

이 외에도 10월 한 달간 ▷열차 안에서 식음료를 주문해 역에서 바로 수령하는 ‘커피&빵’ 서비스를 20% 할인하고, ▷‘레저이용권’ 서비스 이용 시 기존 할인 금액에서 5백원을 추가 할인한다.

이벤트에 대한 자세한 사항은 코레일 홈페이지에서 확인할 수 있다.

코레일 이민성 고객마케팅단장은 “가을을 맞아 고객 맞춤형 할인 이벤트를 준비했다”며 “편리한 코레일톡 서비스로 더 풍성하고 즐거운 연휴를 보내시길 바란다”고 밝혔다.