[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데월드타워·몰이 추석 연휴를 맞아 다채로운 즐길 거리와 혜택을 마련했다고 30일 밝혔다.

먼저 롯데월드 아쿠아리움에서는 산리오캐릭터즈와 협업 이벤트를 11월 30일까지 진행한다. 기념 사진을 남길 수 있는 ‘한교동 라이브캐릭터 그리팅’ 10월 26일까지 매주 주말과 공휴일 메인 수조에서 진행한다.

10월 5일부터 9일까지는 바다사자와 수달에게 추석 특식을 제공한다. 한복을 입은 아쿠아리스트가 생태설명회와 현장 이벤트를 진행한다. 10월 3일부터 12일까지 매일 오전 11시 30분에는 아쿠아리움에서 태어난 펭귄을 공개한다. 지하 2층 메인 수조에서는 상어와 가오리가 먹이를 두고 펼치는 ‘아쿠아 UFC’가 진행된다.

롯데월드타워 전망대 서울스카이에서는 11월 30일까지 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 ‘서울스카이에서 만나는 디즈니 K-헤리티지’가 열린다. 121층에는 체험형 공간 ‘미키와 친구들의 기와집’이 마련된다. 작은 음악회 ‘오픈 스테이지 in 서울스카이’는 10월 6일부터 8일까지 매일 오후 6시에 열린다.

롯데뮤지엄에서는 ‘옥승철: 프로토타입’ 전시티켓을 10월 5일과 7일, 입장권 50% 할인 혜택을 제공한다. 전시는 10월 26일까지다.

시그니엘 서울에서는 호텔리어들이 엄선한 ‘2025 추석 선물세트’를 준비했다. 롯데면세점 월드타워점은 오는 10월 14일까지 최대 40% 할인 혜택을 제공하는 ‘LDF GOLDEN SALE’을 진행한다. 10월 31일까지는 주말마다 최대 169만원의 LDF PAY를 증정한다. 또 롯데마트는 10월 6일까지 25년 추석 선물 세트 본 판매를 진행한다.

한편 롯데월드몰, 아쿠아리움, 서울스카이, 롯데마트 월드타워점은 연휴간 정상 영업한다. 추석 당일에만 롯데월드몰은 12시, 롯데마트 월드타워점은 11시에 문을 연다.