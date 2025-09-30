포스코플로우·여수항만공사와 공동 시행 내년 완공 광양 LNG 제2터미널에 LNG 인프라 조기 구축 목표

[헤럴드경제=박혜원 기자] 포스코인터내셔널이 여수 광양항 액화천연가스(LNG) 벙커링 사업에 본격적으로 뛰어든다고 30일 밝혔다.

포스코인터내셔널은 전날 포스코플로우, 여수광양항만공사와 ‘여수광양항 LNG 벙커링 협력체계 구축 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 내년 광양 LNG 제2터미널 완공을 앞두고 여수광양항 권역에 선박연료용 LNG 인프라를 조기에 구축하기 위해 이뤄졌다.

이들 3사는 각 기관의 전문성을 결합해 역할을 분담하기로 했다. 포스코인터내셔널은 광양 LNG 제2터미널의 저장탱크와 벙커링 전용 부두를 활용해 LNG 조달부터 벙커링 서비스까지 전 과정을 담당한다. 여수광양항만공사는 항만 운영 주체로 LNG 벙커링 관련 안전성 검토와 정책 제도 지원을 맡는다. 포스코플로우는 2027년 인도 예정인 1만2500m3급 LNG 벙커링 선박의 건조 및 운영을 맡기로 했다.

국제해사기구(IMO) 탈탄소 규제로 LNG 선박 수요가 늘면서, 선박에 LNG 연료를 공급하는 벙커링 시장도 커지고 있다. 여수광양항은 연간 6만5000척의 선박이 입항하고 2억1300만톤(t)의 수출입 물동량을 처리하는만큼 LNG 벙커링 사업을 위한 최적의 조건을 갖췄다는 평가를 받는다. 일본 3대 해운사 등 글로벌 선사의 벙커링 수요도 확인된 것으로 알려졌다.

포스코인터내셔널은 2026년 3분기까지 광양 제2터미널 벙커링 전용 부두를 완공하고, 제1·2터미널을 합쳐 총 133만㎘ 규모의 국내 최대 LNG 저장 인프라를 구축할 계획이다. 이후 2027년 5월에는 전용선을 투입해 동남권 항만에서 LNG 벙커링 서비스를 개시하고, 글로벌 선사와 장기 공급계약을 통해 안정적 수요 기반을 확보한다는 계획이다. 나아가 LNG 개발·생산, 운송·저장, 공급·판매, 저장탱크 임대, 선박 시운전 등 연계 사업으로도 확장을 모색하고 있다.

전날 협약식에서 홍상표 여수광양항만공사 운영부사장은 “전 세계적인 탄소중립 기조 속 LNG의 선박연료용 수요가 점차 증가하는 상황에서 이번 협약은 공공과 민간이 협력하여 LNG허브항만 조성에 마중물 역할을 수행한다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 3개 기관의 긴밀한 협력을 통해 사업을 성공적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

민창기 포스코인터내셔널 에너지사업본부장은 “포스코인터내셔널은 광양 LNG터미널을 기반으로 탐사부터 공급까지 전 밸류체인을 갖추었으며, 이번 협약을 통해 3사간의 협력을 바탕으로 효율적이고 안정적인 LNG벙커링 공급 체계를 구축해 나갈 계획이다”라고 말했다.