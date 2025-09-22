- 유사나 x KT위즈와의 공식 뉴트리션 후원 5주년 기념

- 브랜드데이 현장서 프로야구 팬들과 다양한 이벤트를 통해 유사나의 건강 가치 공유

세포과학 뉴트리션 전문기업 유사나헬스사이언스코리아(이하, 유사나)가 지난 21일 수원 KT위즈 파크에서 열린 프로야구 홈 경기에서 KT위즈와 함께하는 ‘유사나 브랜드데이’를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

특히 올해는 유사나와 KT위즈와의 공식 뉴트리션 후원이 5주년을 맞는 해로, 2021년부터 유사나 뉴트리션에 대한 신뢰를 바탕으로 꾸준한 동행을 이어가고 있다는 점에서 의미가 깊다. 유사나는 이번 브랜드데이를 통해 ‘세상에서 가장 건강한 가족’이라는 브랜드 가치를 유사나 가족들과 프로야구 팬들에게 전하며 뜻깊은 시간을 마련했다.

유사나는 지난 5년간 KT위즈 선수단의 체력 관리와 경기력 유지를 위해 유사나 대표 종합비타민·미네랄 제품 ‘헬스팩’과 단백질 보충 제품 ‘뉴트리밀 액티브’를 꾸준히 지원해 왔으며, 이러한 뉴트리션 후원은 KT위즈의 우승과 지속적인 포스트시즌에 진출할 수 있는 퍼포먼스를 뒷받침하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

브랜드데이는 포스트시즌을 앞두고 치열한 경쟁을 펼치고 있는 KT위즈와 삼성 라이온즈의 맞대결로 경기장 분위기가 한층 고조됐다. 경기 전, 수원 KT위즈 파크 일원에 마련된 유사나 브랜드데이 부스에는 야구팬들이 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램이 운영됐다. ‘유사나 배팅존’, ‘유사나 게임존’, ‘초대형 룰렛’은 물론 KT위즈 치어리더와 마스코트 공연, 포토존 운영, 경품 증정까지 더해져 유사나 가족과 프로야구 팬들에게 다채로운 즐길 거리를 제공했다.

경기 사전 행사로는 공식 뉴트리션 후원 5주년 기념식과 시구, 유사나 가족들과 함께한 애국가 제창이 진행되었으며, 경기 이닝 간 이벤트로 ‘헬스팩을 찾아라’와 같은 유사나 대표 제품을 활용한 다양한 관중 참여 게임이 열려 관중들의 적극적인 호응을 이끌어냈다.

유사나 북아시아 총괄 홍긍화 지사장은 “KT위즈와의 뉴트리션 후원 협약이 어느덧 5년째를 맞이해 감회가 크다”며, ““KT위즈와 함께한 지난 5년은 단순한 후원이 아닌 ‘공동 성장의 여정’이었다. 앞으로 다가올 시즌에도 선수들이 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 지원을 이어가는 동시에, 형제 구단 프로농구 KT소닉붐과의 협약도 지속하며 내년 시즌에도 한층 발전된 협력 관계를 지속할 것”이라고 전했다.

한편, 유사나는 프로야구 KT위즈, 프로농구 KT소닉붐의 공식 뉴트리션 후원사이며, 메이저리그 이정후, 스피드스케이팅, 쇼트트랙, 유도, 리듬체조, 복싱, 근대5종, 골프 등 수많은 종목의 전세계 국가 대표 및 프로 엘리트 선수들의 공식 뉴트리션 후원사로 글로벌 스포츠 선수들의 사랑을 받고 있다.