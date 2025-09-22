매일 2회 운항 재개 항공 운임 10% 할인 및 수하물팩 3만원 “무료 여행 성향 맞춤 테스트 이벤트도”

[헤럴드경제=김성우 기자] 진에어가 인천~타이중 노선 운항을 재개하며 복항을 기념해 특별 운임 할인 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.

인천~타이중 노선은 인천공항(T2)에서 매일 오전 7시 50분과 오후 2시 20분에 출발하며 현지에서는 오전 11시와 오후 5시 30분에 출발하는 일정으로 하루 2회 운항된다.

이번 프로모션은 진에어 홈페이지 회원 대상으로 진행되며 9월 22일부터 10월 5일 기간 내에 항공권 예매 시 최대 10% 운임 할인을 받을 수 있다. 탑승 대상 기간은 10월 26일부터 2026년 3월 28일까지다.

항공 운임 할인 적용 방법은 프로모션 페이지에서 할인 코드 ‘TAICHUNG’를 복사해 예매 시 프로모션 코드란에 입력하면 된다. 또한 최종 결제 단계에서 ‘토스페이’ 또는 ‘진에어페이-삼성카드’를 선택하면 결제 금액에 따라 최대 1만원 추가 중복 할인을 선착순으로 받을 수 있다.

이와 함께 5만9000원 상당 ‘수하물팩‘에 대해 추가 3만원 할인을 받을 수 있는 쿠폰도 제공한다. 쿠폰을 적용해 수하물팩을 구매하면 진에어가 제공 중인 무료 위탁 수하물 15㎏를 포함해 20㎏까지 무료 위탁 수하물 이용이 가능하며 지니프론트 등 일부 좌석에 대한 사전 좌석 지정까지 가능해 보다 쾌적한 여행을 즐길 수 있다.

자세한 운임 할인 및 쿠폰 사용 방법은 프로모션 페이지를 통해 확인 가능하다.

진에어 관계자는 “타이중은 비행 시간이 3시간 내외로 부담 없이 즐길 수 있는 여행지며 특히 10월부터는 건기 시즌으로 더욱 여행하기 좋은 시기”라며 “프로모션 페이지의 ‘무료 여행 성향 맞춤 테스트’를 통해 여행 성향을 확인하고 총 4가지 타입별 추천 관광지로 나만의 타이중 여행 계획을 세워보시길 바란다”라고 말했다.

한편 타이중은 대만최대 규모의 ‘펑지아 야시장’, 개성 있는 상점들이 모여 있는 플리마켓 거리 ‘심계신촌’, 세계적인 건축물로 손꼽히는 ‘타이중 국립 오페라하우스’ 등이 위치한 관광지다. 세계 최초로 버블티가 판매된 매장과 대만3대 샤오롱바오 맛집을 비롯해 다채로운 음식도 맛볼 수 있다.