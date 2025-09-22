목표 수익률 12% 달성하면 자동 채권형 전환

[헤럴드경제=신주희 기자] KCGI자산운용은 자사 첫 주식형 목표전환펀드인 ‘KCGI코리아스몰캡목표전환형펀드’에 당초 목표치를 웃도는 432억원의 자금이 유입돼 목표전환펀드의 인기몰이를 이어갔다고 22일 밝혔다.

이 펀드는 8일부터 19일까지 모집을 진행했으며, 목표 수익률 12%를 달성하면 자동으로 채권형으로 전환되는 구조다. 코스피 시가총액 상위 100개 종목을 제외한 중소형주 가운데 성장성이 높고 유동성이 좋은 코스피 및 코스닥 종목으로 압축 포트폴리오를 구성해 운영할 예정이다.

KCGI자산운용은 “최근 금리 인하 흐름과 주주 환원을 강화하는 상법 개정안 추진 등으로 국내 증시에 대한 기대감이 높아졌다”며 “주식 투자 매매타이밍을 고민할 필요없이 목표수익률이 되면 자동으로 채권형으로 전환되는 목표전환형의 장점이 부각되며 증권사 고객들이 많은 관심을 보였다”고 설명했다.

이펀드는 지난 2015년부터 스몰캡 펀드를 운용하며 10년간 3000회 이상의 기업 방문을 진행하는 등 중소형주 투자 노하우를 축적해온 배터랑 펀드매니저인 김형석 주식운용팀장이 운용을 맡는다.

김 팀장은 “스몰캡 성장주 기업들이 금리 인하시 수혜를 입는데 최근 FOMC에서 금리인하 가능성이 높아짐에 따라 투자환경이 개선되었다”며 “저평가된 스몰캡 종목이 대형주 대비 양호한 주가 흐름을 보일 것으로 기대된다”고 말했다.

이 펀드는 주식에 60% 이상 투자하고, 성장 산업 밸류 체인 상 성장 가능성이 높은 중소형주 종목을 30개 이내에서 선별 압축포트폴리오로 구성해 운용할 예정이다. 일반 중소형주펀드가 코스닥 종목중심으로 운용되는것과 달리 이 펀드는 한국거래소 분류기준에 따른 대형주(시가총액 1~100위)를 제외한 종목 전체와 코스닥 전체 종목 등 약 2500개를 중소형주로 분류한다.

스몰캡 특성을 고려하여 포트폴리오는 유동성이 일정 기준을 충족하는 종목군으로 구성해 리스크를 관리할 계획이다.

펀드의 투자등급은 운용 전환일 이전에는 2 등급(높은 위험), 운용 전환일 이후에는 5 등급(낮은 위험)으로 조정된다.