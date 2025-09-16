[헤럴드경제=나은정 기자] 최근 해산물을 날로 섭취해 감염되는 비브리오패혈증 환자가 크게 늘고 있어 보건 당국이 각별한 주의를 당부했다.

16일 질병관리청에 따르면 올해 비브리오패혈증 환자 발생 신고는 지난 5월 1명, 6월 2명, 7월 2명에서 8월 14명으로 급증했다. 올해 누적 환자는 총 19명이며 이 가운데 8명이 숨졌다. 치명률은 42.1%에 달한다. 사망자 대부분은 간 질환, 악성 종양, 당뇨병 등 기저질환을 가진 고위험군이었다.

비브리오패혈증은 비브리오패혈균에 의해 발생하는 급성 패혈증으로, 치명률은 약 40~50%에 달한다. 주로 해수 온도가 상승하는 8∼10월 사이에 환자가 집중적으로 발생한다.

어패류, 게, 새우 등 오염된 해산물을 날로 먹거나 덜 익혀서 먹었을 때, 상처 난 피부가 오염된 바닷물에 닿았을 때 감염될 수 있고 사람 간에는 전파되지 않는다.

감염되면 급성 발열, 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상을 보이며, 증상 발현 후 24시간 이내에 다리에 발진, 부종, 수포 등의 피부 병변이 생길 수 있어 조기 진료가 중요하다.

질병관리청은 “피부에 상처가 있을 경우 바닷물 접촉을 피하고 어패류는 반드시 85도 이상으로 가열해 섭취해야 한다”고 강조했다. 또한 “간 질환자, 당뇨병 환자, 알코올 의존자, 면역 저하자 등 고위험군은 예방수칙을 철저히 지켜야 한다”고 당부했다.

아울러 어패류는 5도 이하 저온에서 보관하고, 조리 시 사용한 도마·칼 등은 반드시 소독 후 재사용해야 한다고 덧붙였다.