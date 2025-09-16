미, G7·EU에 “러 원유 구매국에 고관세” 압박 러시아산 원유 수입하는 중국·인도 저격 일본 “원유 구매만 놓고 고관세는 곤란” 대러 규제 강화 요구에 “일본도 검토할 것”

[헤럴드경제=도현정 기자]미국이 러시아·우크라이나 전쟁 종식을 위한 대러제재의 일환으로 러시아산 원유를 구입하는 국가에 고율의 관세를 부과하는 안을 내세우자, 일본이 난색을 표했다.

교도통신은 가토 가쓰노부 재무상이 16일 각의(국무회의) 후 기자회견에서 “특정한 나라가 러시아 원유를 구입하고 있다는 것만을 근거로 고율 관세를 부과하는 것은 곤란하다”고 말했다고 보도했다. 그는 우크라이나의 평화 실현을 위한 대 러시아 압력 강화에 대해 “어떤 조치가 가장 효과적인지 일본으로서도 충분히 검토할 것”이라 전했다.

미국은 일본을 포함한 주요 7개국(G7)과 유럽연합(EU)을 상대로 중국과 인도를 겨냥한 고율 관세 부과를 압박하고 있는 것으로 알려졌다. 명목은 러시아산 원유를 구매, 대러 제재의 수위를 높이는데 기여하지 않는다는 것이다. 앞서 도널드 트럼프 미 행정부는 EU에 이어 G7에 대해서도 러시아산 원유를 구매하는 국가에 고율 관세 부과를 요구했다. 중국과 인도를 염두에 둔 것으로 풀이된다.

영국의 일간 파이낸셜타임스(FT)도 지난 11일 트럼프 행정부가 중국과 인도에 최고 100%에 달하는 고율 관세를 부과할 것을 G7에도 제안했다고 보도했다.

일본 뿐 아니라 다른 나라에도 러시아산 원유 수입국에 대한 고관세 정책은 쉽사리 손대기 어려운 정책이다. 대러 제재라는 대의에도 불구하고 러시아산 원유 구매를 줄일 여력이 없는데다, 자칫 유가 급등이란 위험까지 끌어올 수 있다. 러시아는 미국, 사우디아라비아에 이은 세계 3대 산유국이다. 하루 원유 생산량은 약 1100만 배럴에 달한다. 러시아 원유 구매국들이 등을 돌려 생산이 줄면, OPEC(석유수출국기구) 가입국을 ‘총동원’ 하더라도 수요를 맞추기 어렵다는게 공통된 전망이다. 자칫 유가 급등이란 악수(惡手)로 이어질 수도 있다.

일각에서는 대러 제재는 명분에 불과하고, 중국과 인도에 대한 관세 협상 전략이라는 분석도 나온다. 에너지 컨설팅 회사 케플러(Kpler)에 따르면 러시아의 원유 수출량 335만 배럴 가운데, 인도는 170만 배럴을, 중국은 110만 배럴을 수입하고 있다. 미국과 중국, 인도 간 무역협정이 진행중인 가운데, 양국에 대한 압박을 높여 협상을 유리하게 이끌려는 전략이라는 분석이다.