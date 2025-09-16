[헤럴드경제=고재우 기자] 일부 카셰어링 이용자의 차량 내 흡연으로 곤욕을 치른 쏘카가 결국 특단의 대책을 꺼내 들었다. 차량 내 흡연을 신고한 이용자에 인센티브를 제공하는 것은 물론, 흡연 이용자에 대한 패널티도 강화한다.

카셰어링은 쏘카 전체 매출의 ‘70%’ 이상을 차지하는 주요 사업이다. 이 때문에 이용자의 민원 제기에 적극적으로 나서고 있는 것으로 풀이된다.

16일 업계에 따르면 쏘카는 최근 흡연 장면을 신고한 회원에게 ▷15만 크레딧(쏘카 내 현금 15만원과 동일하게 이용 가능·기존 3만 크레딧) 지급 ▷신고 내용이 적발 기준이 미치지 않아도 최대 6시간 대여 무료 쿠폰 등 인센티브를 제공하고 있다.

반대로 ▷내부 흡연 이용자 ‘원스트라이크 아웃(기존 3회 적발)’ ▷흡연 사실 확인 즉시 이용 제한 ▷10만원 패널티 및 차량 위생 원상복구를 위한 특수세차비용 별도 청구 등 패널티도 대폭 강화했다.

카셰어링 일부 이용자 흡연으로 인한 민원이 꾸준히 제기되고 있기 때문이다. 차량 내부 흡연으로 인한 악취→ 다음 이용자 민원→ 차량 유지 등 비용 증가로 이어지는 악순환 구조다.

더욱이 지난달 사업을 접은 쏘카스테이와 달리 카셰어링은 쏘카 사업 부문에서 절대적인 위치에 있다. 올해 전반기 누적 매출에서 카셰어링이 차지하는 비중은 약 74%(약 1700억원)에 달한다. 중고차 매출 포함한 기타(약 463억원), 플랫폼 부문(약 138억원)에 비해 압도적이다.

재정적인 부담도 무시할 수 없다. 내부 흡연 차량의 경우 일반 내부 세차와 달리 특수 내부 세차를 해야 하기 때문에 비용도 더 든다.

영업비용 중 가장 많은 부분을 차지하는 차량 유지비·판관비는 세차가 포함된 차량 유지비·판관비는 올해 전반기까지 약 580억원이었다. 지난해 동기간 약 565억원보다 ‘15억원’가량 늘었다.

쏘카 관계자는 “성숙한 카셰어링 문화 조성을 위한 이용 질서 강화 정책의 일환으로 이번 조치를 추진했다”며 “앞으로도 신고 보상 확대, 관리 시스템 고도화 등으로 모든 회원이 쾌적하게 쏘카를 이용할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.