[헤럴드경제=신동윤 기자] 비아이매트릭스가 16일 서울 송파구 시그니엘 서울 그랜드 볼룸에서 국내 주요 대기업 80여개를 대상으로 온톨로지 기반의 의사결정 지원 에이전틱 인공지능(AI) 개발 플랫폼 ‘트리니티(TRINITY)’ 신제품 발표회를 개최했다.

이날 발표회에서는 트리니티의 특징과 다양한 활용 방안이 소개되며, 참가자들의 높은 관심을 끌었다.

비아이매트릭스는 트리니티가 AI전문 지식이 없는 개발자도 기업 업무에 필요한 AI 에이전트를 손쉽게 개발하고 활용할 수 있는 플랫폼임을 강조했다. 현업 담당자가 구축된 AI 에이전트에게 자연어로 질문만 하면, AI 에이전트가 매출 분석, 인사 관리 등 다양한 업무 분야의 데이터를 분석·추론해 의사결정을 지원한다.

기존에는 데이터 분석과 원인 파악에 많은 시간이 소요됐지만, 이제는 트리니티가 이 과정을 단 몇 분 만에 끝낼 수 있다는 점에서 참가자들의 주목을 받았다.

비아이매트릭스는 TRINITY가 이처럼 똑똑하게 일할 수 있는 핵심은 온톨로지(Ontology)라고 설명했다. 온톨로지는 특정 분야의 개념과 관계를 체계적으로 정리한 지식 표현 방식으로, AI 에이전트가 상황의 맥락을 이해하고 스스로 판단해 업무를 수행할 수 있도록 돕는다. 예시로 매출 분석 업무가 시연되었으며, 매출 기준과 이상 매출 원인을 온톨로지로 정의해두면 AI가 이상 매출을 감지하고 원인을 분석해 대시보드를 자동 생성하는 모습이 공개됐다.

비아이매트릭스는 이번 행사에서 실제 기술 검증(POC) 사례도 공유했다.

배영근 비아이매트릭스 대표는 “AI는 이제 단순히 사원이나 대리급 직원이 하던 단순 업무를 대신하는 수준을 넘어, 상무 등 주요 임원진의 의사결정까지 지원하는 수준으로 진화했다”며 “트리니티는 그 흐름의 선두에서 기업들이 AI 시대에 경쟁력을 확보할 수 있도록 도와줄 것”이라고 말했다.

이어 “특히 다양한 업무에 맞는 AI 에이전트를 쉽게 구축할 수 있다는 점은, 기업이 트리니티를 활용할 수 있는 가능성이 무궁무진하다는 것을 의미한다”며 “앞으로 인구 감소와 인건비 상승 등 기업의 구조적 문제에 대응하고, 업무 효율성을 극대화하는 데 큰 역할을 할 것”이라고 강조했다.