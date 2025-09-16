총 180인 수용하는 그룹 최대 규모 “안심·신뢰·희망 담은 프리미엄 돌봄 실현”

[헤럴드경제=박성준 기자] KB라이프의 요양 자회사인 KB골든라이프케어는 지난 15일 경기 수원시 광교신도시에 있는 프리미엄 요양시설 ‘광교 빌리지’의 개소식을 개최하고 본격적인 운영을 시작했다고 16일 밝혔다.

광교 빌리지는 KB골든라이프케어가 운영하는 시설로 총 180인을 수용할 수 있는 최대 규모 프리미엄 요양시설이다. 이번 개소는 수도권 남부권 요양 거점을 확보하고, KB금융그룹 차원의 시니어 비즈니스 포트폴리오를 강화한다는 점에서 의미가 크다.

이 시설은 위례, 서초, 은평에 이은 KB골든라이프케어의 네 번째 요양시설이다. 자연 채광을 담은 쾌적한 설계와 함께 가족 친화적인 면회 공간을 갖춰 어르신과 가족 모두가 내 집처럼 편안하게 생활할 수 있는 환경을 조성했다. KB골든라이프케어는 이 시설을 기반으로 ‘안심·신뢰·희망’의 가치를 실현하는 차별화된 라이프케어 서비스를 선보일 예정이다.

정문철 KB라이프 대표는 “광교 빌리는 수도권 남부를 대표하는 요양 거점이자, KB골든라이프케어의 새로운 출발점”이라며 “앞으로도 초고령사회에 적극적으로 대응하고, 어르신과 가족 모두에게 안심과 신뢰, 희망을 드릴 수 있는 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

안상봉 KB골든라이프케어 대표는 “고객을 내 부모님처럼 모시겠다는 마음으로, 사람을 향한 깊은 존중의 철학을 실천하는 따뜻한 돌봄 공간을 만들어 나가겠다”고 강조했다.

한편, KB골든라이프케어는 요양 인프라를 꾸준히 확대해 나갈 예정이다. 오는 11월에는 ‘강동 빌리지’ 개소를 앞두고 있으며, 이를 통해 시니어 라이프케어 분야에서 차별화된 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.