내가 낸 보험료만큼 보장 체증 최대 140% 찾아도 사망보험금 유지

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명은 ‘삼성 골든종신보험’(무배당·보증비용부과형·저해약환급금형)을 판매한다고 16일 밝혔다.

이 상품은 종신보험의 핵심 기능인 사망 보장에 더해, 낸 보험료만큼 자금을 찾아 활용할 수 있는 점이 특징이다. 또한, 보험료 납입에 따라 사망보장이 점차 늘어나는 체증형 구조로 설계돼 보다 든든한 보장자산을 준비할 수 있도록 했다.

가입자는 ▷1형(기본형) ▷2형(플러스형) 중 선택할 수 있으며, 1형(기본형)은 납입보험료 대비 100%, 2형(플러스형)은 110%에서 최대 140%까지 보장이 체증된다. 납입기간에 따라 보험금 체증기간과 체증률은 달라진다.

1형 기준 체증 구조는 ▷7년 납(거치 5년) ▷10년 납(4년) ▷15년 납(2년) ▷20년 납(거치 없음) 등으로 구성되며, 매년 낸 보험료의 10%씩 10년간 보장금액이 증가해 최종적으로 납입한 보험료의 100% 수준까지 보장받을 수 있다. 또한, 이 상품은 낸 보험료 대비 최대 140%까지 찾아서 활용해도 사망보장은 처음 가입금액 그대로 종신까지 보장한다.

납입이 완료되고 거치기간이 지난 이후 중도인출 가능 요건을 충족하는 경우 낸 보험료를 찾아 결혼·노후·상속 등 목적에 맞게 활용할 수 있다. 이 경우에도 사망보장은 가입금액 100%를 보장한다.

골든종신보험의 가입 나이는 최소 만 15세부터 최대 60세까지이며, 납입 기간은 7·10·15·20년 중 선택할 수 있다.

삼성생명 관계자는 “골든종신보험은 사망뿐만 아니라 유지 중에도 상품 효용을 느낄 수 있도록 개발한 상품”이라면서 “내는 보험료만큼 보장이 체증되는 구조를 통해 고객이 보다 든든한 보장자산을 준비할 수 있고, 필요시 찾아 자금활용도 가능할 것”이라고 말했다.