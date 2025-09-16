마블·디즈니·픽사 등 만화 3만5000편 제공 디즈니, 웹툰 엔터테인먼트 지분 2% 인수 합의

[헤럴드경제=김현경 기자] 네이버웹툰의 미국 본사 웹툰 엔터테인먼트(WEBTOON Entertainment)와 월트디즈니 컴퍼니가 손잡고 새로운 만화 플랫폼을 만든다.

웹툰 엔터테인먼트와 디즈니는 디즈니의 과거 만화부터 최신 만화까지 한 곳에서 감상할 수 있는 새로운 디지털 만화 플랫폼 개발을 위한 비구속적 조건 합의서(non-binding term sheet)를 체결했다고 15일(현지시간) 밝혔다.

이번 협력을 통해 3만5000뎌 편의 마블, 스타워즈, 디즈니, 픽사, 20세기 스튜디오의 만화들을 하나의 디지털 구독 서비스에서 최초로 즐길 수 있게 된다.

신규 플랫폼은 웹툰 엔터테인먼트가 개발과 운영을 맡는다. 디즈니 포트폴리오 전반에 걸친 수십 년간의 대표 작품들을 물론 네이버웹툰의 글로벌 플랫폼 ‘웹툰(WEBTOON)’ 영어 서비스에서 연재하는 오리지널 시리즈도 일부 제공할 계획이다. 또한 세로 스크롤과 전통 만화 형식을 같이 지원한다.

이번 플랫폼은 글로벌 배포를 목표로 한다. 일부 작품은 현지화 작업을 거쳐 네이버웹툰이 운영하는 한국어 서비스와 일본어 서비스에도 제공할 예정이다.

아울러 양사는 디즈니가 웹툰 엔터테인먼트 지분 2%를 인수하기 위한 비구속적 조건 합의서도 체결했다. 해당 지분 투자와 이번 플랫폼 개발 협력은 양사의 최종 계약 체결과 거래 종결에 필요한 통상적인 절차 완료를 전제로 한다.

디즈니 플러스 회원 혜택의 일환으로 디즈니 플러스 구독자는 새 플랫폼에서 제공하는 엄선된 작품들을 추가 비용 없이 감상할 수 있다.

웹툰 엔터테인먼트와 디즈니는 지난달 디즈니 프랜차이즈의 대표 작품 약 100편을 세로 스크롤 웹툰으로 선보이는 글로벌 콘텐츠 파트너십을 발표한 바 있다.

조시 다마로 디즈니 익스피리언스 부문 회장은 “마블, 스타워즈, 디즈니, 픽사, 20세기 스튜디오에 걸친 독보적인 만화 컬렉션을 한곳에 모아 팬들이 사랑하는 이야기들을 하나의 플랫폼에서 즐길 수 있는 전례 없는 기회를 제공하게 되었다”며 “디지털 만화 분야의 글로벌 리더인 웹툰 엔터테인먼트와의 협력 확대를 통해 새로운 독자층을 확보하고 팬들과 소통을 더욱 강화할 것”이라고 밝혔다.

김준구 웹툰 엔터테인먼트 및 네이버웹툰 대표는 “새로 선보일 플랫폼은 우리의 제품·기술 전문성과 디즈니의 방대한 작품들을 결합해 전 세계 팬들에게 디즈니의 전설적인 캐릭터와 이야기를 발견하고 즐기는 새로운 방법을 제공할 것”이라며 “이번 협력은 우리의 글로벌 사업 성장에 중요한 한 걸음이자 앞으로 디즈니와 더욱 큰 협력을 이어가기 위한 토대가 될 것”이라고 말했다.