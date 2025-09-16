오픈AI 한국 지사 개소…‘1+2개월’ 프로모션 국내 AI 생태계 글로벌 진출 및 확장 기여

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 오픈AI와 손잡고, 국내 통신사 중 유일하게 기업-고객간거래(B2C) 협력에 나선다. 오픈AI 한국 지사 개소를 기념한 ‘1+2개월’ 공동 프로모션을 시작으로, 다방면에서 인공지능(AI) 협업에 박차를 가한다.

SKT는 챗GPT를 개발한 오픈AI의 B2C 협력사로 나선다고 16일 밝혔다.

우선 SKT와 오픈AI는 챗GPT 플러스 ‘1+2개월’ 프로모션을 시작으로, 여러 방면에서 인공지능(AI) 협력을 모색한다.

세부적으로 양사는 신규 및 3개월 이상 미사용 고객이 챗GPT 플러스 1개월 구독 시 2개월을 무료로 제공한다. SKT 고객은 이달 19일부터 내년 2월까지 ‘T우주’에서 쿠폰을 발급받아 혜택을 적용할 수 있다.

챗GPT 플러스는 무료 버전 보다 빠르고, 새로운 기능을 먼저 사용할 수 있는 오픈AI의 유료 구독 모델이다. 이용자들은 고급 음성모드, 영상 생성, 심층 리서치 등 확장된 기능을 이용할 수 있다.

앞서서도 SKT는 AWS, 앤트로픽, 퍼플렉시티 등 글로벌 AI 빅테크와 교류를 통해 국내외 AI 밸류체인을 공고히 다졌다.

특히 잠재력을 보유한 AI 기업을 선제적으로 발굴해 전략적 투자도 병행 중이다. ‘통신 특화 거대언어모델(LLM)’을 공동 구축한 앤트로픽은 투자 후 기업가치가 10배 이상 높아졌다. AI 검색엔진 시장에서 두각을 나타내는 퍼플렉시티는 6배 이상 상승했다.

나아가 양사는 B2C, 기업간거래(B2B) 분야를 비롯해 SK 그룹 차원의 협력도 다방면으로 모색할 예정이다. SKT는 국내 AI 경쟁력도 강화될 것으로 기대하고 있다.

앤디 브라운 오픈AI 아시아태평양 지역 비즈니스 총괄은 “오픈AI는 AI가 한국 사회 전반에 더 많은 긍정적인 영향을 가져올 것이라고 믿는다”며 “이번 SKT와의 공동 마케팅으로 더 많은 분이 챗GPT에 보다 쉽게 접근해 일상에서 AI의 가치를 경험하게 되길 바란다”고 말했다.

이재신 SKT AI성장전략본부장은 “오픈AI와 쌓아온 신뢰를 바탕으로 마케팅 시너지를 선보이게 되어 기쁘다”며 “글로벌 협력과 자강을 투 트랙으로 강화해 고객 중심 AI 생태계를 확장할 것”이라고 밝혔다.

한편 SKT 컨소시엄은 지난 8월 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 사업에 선정된 바 있다. 또 SKT는 구독형 AI 클라우드서비스(GPUaaS) ‘해인’과 함께 ‘SK AI 데이터센터 울산’ 등 국가 AI 고속도로 구축에도 힘을 쏟고 있다.