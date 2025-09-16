‘구로G페스티벌’과 같은 기간 안양천 생태초화원에서 정원‧공연‧체험이 어우러진 가족 친화 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 구로구(구청장 장인홍)가 오는 26일부터 28일까지 3일간 안양천 일대에서 열리는 ‘구로G페스티벌’과 함께 안양천 생태초화원에서 제2회 ‘구로가든페스타’를 개최한다.

지난해 처음 열린 구로가든페스타는 주민에게 다양한 원예·체험 프로그램을 선보이며 큰 호응을 얻었다. 올해는 ‘구로 꽃 피다’를 주제로 한층 풍성한 참여형 프로그램과 공연‧전시 등을 마련해 특별한 가을 추억을 선사할 예정이다.

축제의 시작을 알리는 개막식이 26일 오후 1시 30분에 열린다. 가수 서영은의 식전 공연을 시작으로 ‘정원도시 구로’ 유공자 표창, 개막 선언, 개막공연, 기념식수 등이 이어진다.

둘째 날 27일에는 오후 3시부터 4시까지 원하는 식물을 선택해 가족이 함께 화분을 만들어보는 체험인 ‘구로를 품은 미니정원(구품美정) 만들기’ 체험이 진행된다. 이후 초대가수 서주경과 함께하는 ‘정원 즉석 노래방’이 열려 구민 누구나 즉석에서 노래할 수 있는 무대가 펼쳐진다.

마지막 날인 28일에는 오후 3시 ‘초록 한 입 타르트 정원 체험’이 열려 향긋한 허브와 신선한 계절과일을 활용해 디저트를 만들어 볼 수 있다.

또, 3일 동안 저녁 시간대에는 마로니에 등 초청 가수가 참여하는 ‘그린 어게인 음악회’ ‘정원 DJ 콘서트’ 등 각종 버스킹 공연이 축제 분위기를 더할 예정이다.

이 외도 기업이 직접 참여하는 팝업가든 전시와 목공 체험 부스, 정원 포토존, 정원 캠핑 휴게존 등 전 세대가 함께 즐길 수 있는 다양한 체험이 마련돼 가족 단위 방문객들에게 인기를 끌 것으로 기대된다.

자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인하거나 구로구청 공원녹지과로 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “정원을 통한 교류와 문화 향유의 장을 넓혀 구로만의 정원문화를 만들어 가겠다”며 “많은 구민 여러분이 구로가든페스타에 함께해 주시길 바란다”고 말했다.