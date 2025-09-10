[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산항만공사(BPA)는 10일 타부두 환적(ITT, Inter Terminal Transportation) 자동운송시스템 개발을 완료했다고 밝혔다. 이번에 개발된 시스템은 국내 최초 자동화 환적운송 체계로 환적 화물 운송 효율과 물류 경쟁력 제고에 이바지할 것으로 보인다.

부산항은 싱가포르에 이은 세계 2위의 글로벌 환적 허브로 연간 전체 물동량 2440만TEU 중 약 55%인 1350만TEU의 화물이 환적화물이다. 그러나 운영 주체가 다양한 부산항의 특성상 다른 부두로 환적하는 물동량이 부산항 전체의 20%를 차지해 비용과 시간 측면에서 경쟁력을 저해하는 요인으로 작용했다.

이에 공사는 해양수산부 연구개발과제로 ITT 자동운송시스템 개발을 추진했다. 해당 시스템은 ▷친환경 궤도형 이송장비 ▷AI기반 운영관리시스템 등으로 구성된다.

시스템에 적용된 이송장비는 2대 1세트의 셔틀이 20피트이상의 컨테이너를 20km/h 속도로 이송할 수 있는 배터리 기반 무인자율주행 셔틀이다. 운영관리시스템에는 실시간 위치, AI 기반 최적 오더 알고리즘, 셔틀컨디션 확인 등을 수행할 수 있는 첨단 기술이 탑재됐다. 이를 통해 타부두 환적 화물을 보다 안전하고 신속하게 수행할 수 있다.

부산항만공사는 내년부터 단계적 현장실증을 거쳐 상용화를 추진할 계획이다.