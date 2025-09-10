상반기 거래액 333% 증가

[헤럴드경제=전새날 기자] 번개장터의 글로벌 역직구 플랫폼 ‘번장 글로벌’은 월간 활성 이용자(MAU) 100만명을 돌파했다고 10일 밝혔다.

번장 글로벌은 올해 상반기 거래액이 전년 동기 대비 333% 증가했다. 거래 건수 또한 345% 급증하며 폭발적인 성장세를 기록했다. 특히 60개국이 넘는 나라에서 번장 글로벌을 방문하며 한국형 ‘역직구’ 플랫폼으로 자리 잡았다.

번개장터는 최근 오픈런 대란을 일으킨 국립중앙박물관 굿즈의 해외 구매 장벽을 낮추기도 했다. 번개장터 직원들이 직접 뮷즈 제작 공방과 접촉해 판매 채널을 구축, 한국을 직접 방문하지 않아도 한국에서 직 생산된 수공예품을 전 세계 소비자들이 쉽게 구매할 수 있게 됐다. K-POP 데몬헌터스 굿즈로 인기를 끈 천연 자개 스티커, 민화오복세트 등 희소성 높은 아이템들을 발굴해 오는 9월 15일 오픈전을 개최할 예정이다.

번개장터는 글로벌 K-컬처 팬덤을 위한 특화 서비스 개발에도 집중하고 있다. 모든 K-팝 포토카드를 한눈에 확인할 수 있는 템플릿 서비스를 비롯해 해외 팬들을 위해 K-팝 슬랭 사전(K-WIKI)을 제작하기도 했다.

번개장터 관계자는 “번장 글로벌의 월간 활성 이용자 100만 명 돌파는 전 세계를 연결하는 ‘글로벌 리커머스’ 생태계를 성공적으로 구축하고 있다는 방증”이라며 “앞으로도 차별화된 기술력과 서비스로 안전하고 편리한 국경 없는 중고 거래 문화를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.