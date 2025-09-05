[헤럴드경제=나은정 기자] 걸그룹 크레용팝 출신 초아(본명 허민진·35)가 자궁경부암 투병 끝에 쌍둥이 임신 소식을 전했다.

초아는 5일 자신의 인스타그램을 통해 “드디어 저희 부부에게 간절히 기다려온 소중한 생명이 찾아왔다”며 임신 10주차라고 알렸다.

초아는 “2년 전 자궁경부암 진단을 받고 여러 대학병원에서 아이를 가질 수 없다는 말을 들었지만 절대 포기하지 않았다”며 “가임력을 지켜주신 의료진 덕분에 무사히 암 수술을 마치고 회복할 수 있었다”고 전했다.

이어 “여러 번 자연임신을 시도했다가 결국 시험관 시술에 도전했는데 기적처럼 첫 시도에서 아기가 찾아와 줬다”고 덧붙였다.

그러면서 “저는 경부가 없어 조산 위험이 있어 일부러 배아를 1개만 이식했는데, 자연 분열해 일란성 쌍둥이가 됐다”며 “확률이 1%라고 한다. 처음엔 걱정이 앞섰지만 지금은 그저 건강하게 잘 품어내야겠다는 생각뿐”이라고 밝혔다.

초아는 끝으로 난임부부들을 향해 “끝까지 희망이 되는 모습을 보여드리고 싶다”며 응원의 메시지도 전했다.

초아는 2012년 크레용팝으로 데뷔해 ‘빠빠빠’ 등을 히트시키며 큰 사랑을 받았다. 2021년 6세 연상 사업가와 결혼, 2년 뒤 산전 검사 과정에서 자궁경부암 진단을 받았다고 고백해 팬들의 안타까움을 샀다.

자궁경부암은 자궁의 입구인 자궁경부에 발생하는 암으로, 수술이나 방사선 치료가 주된 치료법이다. 특히 방사선 치료 시 자궁과 난소 기능이 손상돼 임신 가능성이 낮아지지만, 근치적 자궁경부절제술을 받은 환자의 약 70%는 수술 후 임신에 성공하는 것으로 알려졌다. 다만 유산이나 조산 위험이 일반 산모보다 높아 제왕절개 등을 통한 안전한 출산이 권고된다.