메르세데스-AMG GLC 43 4MATIC·쿠페 구매 고객 대상 메르세데스-벤츠 정품 컬렉션 AMG 롤 탑 백팩 증정

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 온라인 세일즈 플랫폼 ‘메르세데스-벤츠 스토어’를 통해 차량을 구매하는 고객에게 특별한 혜택을 제공하는 ‘온라인 스페셜 캠페인’의 9월 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

벤츠 코리아는 지난 8월부터 온라인 스페셜 캠페인을 매달 진행하며 온라인 기반 고객 경험을 강화해 나가고 있다.

이번 캠페인 대상 차량은 고성능 중형 SUV ‘메르세데스-AMG GLC 43 4MATIC’과 ‘메르세데스-AMG GLC 43 4MATIC 쿠페’(2025·2026년식)로, 9월 한 달간 벤츠 스토어에서 해당 차량을 구입하고 출고를 완료한 고객 모두에게 권장소비자가 37만원 상당의 ‘AMG 롤 탑 백팩’을 증정한다.

‘AMG 롤 탑 백팩’은 블랙과 레드 컬러의 조합으로 모던한 이미지를 담은 가방으로, 스포티한 디자인과 넉넉한 수납 공간을 겸비해, 차량의 역동적인 퍼포먼스와 함께하는 일상과 여정에 실용성과 감각을 더한다.

메르세데스-AMG GLC는 벤츠의 베스트셀링 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘GLC’에 AMG의 퍼포먼스 감성과 스포티한 디자인을 더한 모델로, 직렬 4기통 엔진과 AMG 스피드시프트 MCT 9단 변속기의 조합으로 민첩하고 강력한 주행 성능을 발휘한다.

벤츠 코리아 관계자는 “앞으로도 매월 ‘온라인 스페셜 캠페인’을 통해 벤츠 스토어 전용 혜택을 제공하는 등 고객과의 온라인 접점을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.