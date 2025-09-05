[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령이 5일 한국에 머무는 외국인 노동자들의 임금체불 사례 등 부당대우에 실태조사를 나설 것을 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “이 대통령이 오전 수석급 회의에서 한국에 외국인 노동자들에 대한 부당 대우나 임금 체불 사례 등에 대해 실태조사와 함께 체계적 보고를 할 것을 지시했다”고 밝혔다.

강 대변인은 “대한민국의 국가 위상 걸맞게 한국에 머무는 외국인이 부당 대우 받으면 안된다”고 이 대통령이 말했다면서 “지원 대책을 마련해 제출하라고 지시했다”고 전했다.

이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 외국인 근로자를 대상으로 한 임금 체불에 대해 “이 사람들이 강제 출국당하면 영영 떼먹을 수 있으니까 일부러 임금 체불을 한다고 한다. (불법 체류자로) 걸렸다고 무조건 내쫓아서는 안 된다”라고 말했다.

이어 “사업주들이 그걸 노리고 신고한다고 하더라. 임금을 떼먹고 신고해서 강제 출국시키는 게 나라 망신을 시키는 것”이라며 “임금을 떼먹힌 외국인 노동자들은 출국을 보류해 주고 돈을 받을 때까지 기회를 주는 것도 검토해야 할 것 같다”라고 한 바 있다.