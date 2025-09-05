삼성화재는 지난 4일 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 고객 중심 경영 실천을 위한 ‘싱크빅 세션(사진)’을 개최했다고 5일 밝혔다. 싱크빅은 고객에 관한 생각을 하나로 모아 확장한다는 의미로, 고객 관점을 우선시하는 조직문화를 전사적으로 정착시키기 위해 기획된 행사다. 박성준 기자
[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국 정부가 4일(현지시간) 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사) 건설현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌여 한국인 30명 이상 포함한 450여명을 체포했다. ‘서배나 모닝뉴스’(SMN)에 따르면, 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등은 이날 조지아주 서배나에 위치한
[헤럴드경제=고재우 기자] 한때 전국적으로 열풍이었던 PC방의 몰락이 심상찮다. 한창 잘 나갈 때는 ‘1만개’ 이상이 성업 중이었으나, 5년 만에 3000개 이상이 줄폐업하면서 간신히 턱걸이하던 7000개 선도 무너졌다. 이에 PC 업계에서는 생존을 위한 몸부림이 한창이다. 인공지능(AI)으로 PC방 이용 패턴을 분석해 체류 시간을 늘리거나, 취식 메뉴를 추천하는 방식이다. 2일 국세통계포털(TASIS)에 따르면 지난 2018년 8월 9459개였던 PC방은 ‘5년만’인 올해 7월 6990개까지 감소했다. 간신히 유지하던 PC방 7000개 선도 무너졌다. 고성능 PC의 개인 보급이 늘고, 흥행한 PC 게임도 부재한 탓이다. 여기에 모바일 게임 열풍은 PC방 몰락에 기름을 부었다. 업계에서는 폐업 신고를 하지 않은 PC방 등까지 고려하면 실제 영업 중인 PC방은 6500개 이하일 것이란 비관적인 예상까지 나오는 상황이다. 이 때문에 PC방 업계에서는 인공지능(AI)을 활용하는 등 변화
[헤럴드경제=김주리 기자] 0:00~0:01초 1970년 늦은 가을, 어느 대중음악 한 곡이 음악 예술의 위계를 무너뜨리며 고전 클래식의 영역에 도달했다. 듣는 순간 리듬을 각인시키는 ‘터키 행진곡’(Turkish March)의 도입부처럼, 침묵 속 서늘한 진동의 ‘월광’(Moonlight Sonata) 속 첫 화성처럼, ‘레일라’(Layla)는 단 1초 만에 감각을 압도하고 형식을 무화시키며, 통상적으로 우열이 가려져 있는 음악 장르간의 경계를 허물었다. 기타 리프는 선율 이상의 질감으로 존재했고, 그 질감은 고도의 기술과 감정이 뒤섞인 밀도로 듣는 이의 신경(身硬)을 곤두세웠다. 갈망과 절망과 격정이 농축된 7개의 음. 시작과 고조, 응축과 확산이 표현된 이 두 세마디는 ‘기타 인트로’라는 이름이 무색할 만큼 클래식 소나타의 미시적 단위(도입-전개-재현)와도 유사한 형식을 갖추고 있었는데, 애절함과 방황에서 일시적 안도감을 주는 종결 구조 또한 보편적인 펑크나 하드 록보다는 훨씬
