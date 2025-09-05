삼성화재는 지난 4일 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 고객 중심 경영 실천을 위한 ‘싱크빅 세션(사진)’을 개최했다고 5일 밝혔다. 싱크빅은 고객에 관한 생각을 하나로 모아 확장한다는 의미로, 고객 관점을 우선시하는 조직문화를 전사적으로 정착시키기 위해 기획된 행사다. 박성준 기자


