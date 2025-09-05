맞춤형 1:1 비즈니스 매칭 진행 참가비 무료·9월 30일 1차 마감

헤럴드미디어그룹(헤럴드경제·코리아헤럴드)과 주한태국대사관이 공동 주최하는 ‘2025 한국-태국 경제협력포럼(IGNITE Thailand-Korea Business Forum Bangkok)’이 오는 11월 17일 태국 방콕 그랜드하얏트에라완 호텔에서 열린다. 이번 포럼은 한국과 태국 간 경제협력의 새로운 전기를 마련하고, 기업 간 실질적인 비즈니스 성과를 창출하기 위한 전략적 플랫폼으로 기획됐다.

이날 오전에는 양국 간 비즈니스 교류 전략을 주제로 컨퍼런스가 펼쳐진다. 오후부터 진행되는 비즈니스 네트워킹은 참가 기업과 태국 정부기관·주요 기업 간의 ‘사전 신청 기반 1:1 매칭 프로그램’으로 운영된다. 특히 ▶건설 및 인프라 ▶제조 및 첨단산업 ▶뷰티 및 헬스케어 ▶콘텐츠 산업 등 네 가지 분야로 세분화된 세션에서 맞춤형 비즈니스 상담이 진행된다.

태국은 현재 고속철도·스마트시티·교통 인프라 현대화 사업을 적극 추진 중이며, K-뷰티·의료기기·디지털 헬스케어 등에도 높은 관심을 보이고 있다. 또한 K-pop, K-drama, 웹툰 등 K-콘텐츠 수요가 폭발적으로 증가하면서 한국 기업과의 협력 기회가 그 어느 때보다 크다.

비즈니스 네트워킹은 무료로 진행되며, 이달 30일까지 신청서를 제출한 기업에 한해 태국 측 파트너와의 1:1 매칭이 우선적으로 이뤄질 예정이다. 신청 기업은 태국 현지 전문가(법률·세무·시장 전략 등)와의 상담을 통해 실무적 조언을 받을 수 있으며, 이를 바탕으로 현지 진출 전략을 구체화할 수 있다.

참가를 원하는 기업은 한·태 경제협력포럼 2025 사무국으로 문의하면 된다. 신청서 접수 후 태국 측과 매칭이 진행된다.