[헤럴드경제=장연주 기자] 세계인들이 즐겨 사용하는 미국 소프트웨어 기업 ‘어도비’(Adobe)의 ‘포토샵’(Photoshop)의 인공지능(AI) 이미지에 ‘한복’을 검색하면 기모노와 유사한 복장이 나오는 것으로 알려져 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 4일 “어도비 포토샵 생성형 이미지에 ‘한복’을 한국어와 영어로 검색하면 일본식 의상과 인물이 다수 노출되고 있다는 제보를 받았다”고 밝혔다.

서 교수가 올린 이미지에 따르면, 프롬프트에 ‘hanbok’을 입력했을 경우 한복 보다는 일본 기모노와 더 유사한 의상이 많이 검색됐다.

서 교수는 “어도비 본사가 운영하는 SNS 계정에 즉각 항의 메일을 보냈다”며 “한복 관련 영어 영상을 첨부하면서 ‘이는 명백한 오류이니 개발자들은 어서 빨리 시정을 해야 한다’고 촉구했다”고 덧붙였다.

어도비 포토샵은 전 세계에서 많은 사람들이 이용하는 이미지 편집 프로그램이다. 이에 자칫 한복 디자인을 오해할 수 있다는 우려가 나온다.

서 교수는 “세계인들이 한국의 전통 문화에 많은 관심을 갖고 있는 상황에서, 우리의 전통 의상인 ‘한복’을 올바로 알리는 일은 굉장히 중요하다”며 “최근 중국에서는 ‘한복’을 자신들의 ‘한푸’에서 기원했다는 어처구니 없는 주장을 계속해서 펼치고 있는 터라 반드시 바로 잡아야 한다”고 강조했다.