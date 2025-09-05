국가유산 보호기반 강화…‘K-컬처’ 핵심 성장동력으로 발전

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청 2026년 예산안이 1조4624억원으로 2025년 예산(1조3874억원)보다 750억원(5.4%) 증액됐다.

국가유산청은 2026년 ‘문화강국의 든든한 뿌리, 국가유산의 가치 확산’을 목표로 ▷국가유산 보호기반 강화, 역사문화권 정비 등의 국정과제 추진 ▷K-컬처 뿌리 ‘국가유산’ 세계화로 ‘빅 5 문화강국’ 실현 ▷K-헤리티지 관광 활성화로 지역발전 촉진 등 3대 중점 투자 분야를 설정했다.

분야별로 보면 국가유산 보수정비·보존기반 구축에 5560억원, 국가유산 정책에 2537억원을 투입한다. 문화유산은 987억원, 자연 및 무형유산은 886억원, 세계유산은 782억원, 교육·연구·전시는 1038억원, 궁능원 관리는 1285억원의 예산이 편성됐다.

예산이 증액된 사업으로는 국가유산 보수정비·보존기반 구축이 올해(5299억원)보다 260억원 늘어나고, 국립무형유산원 분원 건립이 0원에서 119억원으로 책정됐다. ▷전수교육관 건립 지원 87억원(28억원→115억원) ▷역사문화권 정비·진흥 사업 63억원(130억원→193억원) ▷궁중문화축전·조선왕릉축전 사업 39억원(94억원→133억원)▷국가유산 긴급보수 사업 63억원(45억원→108억원) ▷국가유산 경관 개선 지원사업 50억원(20억원→70억원) 등도 예산이 늘었다.

내년 주요 신규 사업으로는 ▷제48차 세계유산위원회 개최(178억원) ▷국가유산 지능형 첨단보존 기술개발(R&D)(44억원) ▷국가유산 안내판 정비(58억원) ▷경복궁 내 국가유산 대표상품관 조성(8억원) ▷백악산 한양도성 탐방로 운영(21억원) ▷한국 전통조경 해외 보급(20억원) ▷규장각 기록유산 콘텐츠 활용 및 보급(18억원) 등이 있다.

국가유산청은 “과거의 유산이자 미래의 자원인 국가유산의 가치를 새롭게 재창조해 세계 속에 K-헤리티지의 가치를 널리 알리는 데 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.